Comment regarder la semaine 18

Les Chiefs de Kansas City et les Raiders de Las Vegas joueront le samedi 7 janvier avec un positionnement en séries éliminatoires en jeu.

Dans ce qui sera le dernier match de saison régulière pour ces deux équipes, Kansas City affrontera Las Vegas avec beaucoup de choses en jeu.

Scénarios des chefs : Kansas City a décroché l’AFC West il y a longtemps, mais ils sont toujours dans une bataille pour le positionnement en séries éliminatoires avec les Bills de Buffalo. Avec l’annulation du match Bengals-Bills de lundi soir en raison de la blessure de Damar Hamlin, le classement et le lieu éventuel du match de championnat de l’AFC pourraient se résumer à un tirage au sort. Inutile de dire que vaincre les Raiders pourrait signifier beaucoup pour cette équipe KC.

Scénarios des Raiders: Pour Las Vegas, la seule façon dont ce jeu les impactera est le positionnement de la NFL Draft. Cependant, cela ne veut pas dire que ce n'est pas important. Derek Carr est probablement en train de sortir à Vegas, et Josh McDaniels pourrait le suivre s'il ne fait pas attention. Jarrett Stidham prendra le départ au QB après une sortie impressionnante la semaine dernière.

Comment regarder Chiefs vs Raiders dans la semaine 18

Date : samedi 7 janvier

Heure de début : 16 h 30 HE

Lieu : Stade Allegiant — Las Vegas, NV

Infos télé : ESPN

Flux : ESPN+, fuboTV

Ce jeu sera télévisé sur ESPN via votre forfait câble. ESPN + aura également une diffusion en direct, ainsi que Fubo et d’autres applications de diffusion en direct.

Rapport de blessure des Raiders : Inactifs pour la semaine 18

Les joueurs suivants ne seront pas actifs pour les Raiders de Las Vegas alors qu’ils affronteront les Chiefs de Kansas City :

QB Derek Carr

WR Chris Lacy

RB Brittain Brown

G Netane Muti

LB Darien Butler

DT Matthew Butler

DE Tashawn Bower

Plus particulièrement sur cette liste se trouve Derek Carr, qui a été mis au banc il y a quelques semaines et pourrait être une cible commerciale possible cette intersaison. Jarrett Stidham débutera à sa place au poste de quart-arrière.

Rapport sur les blessures des chefs : Inactifs pour la semaine 18

Les joueurs suivants ne seront pas actifs pour les Chiefs de Kansas City alors qu’ils affronteront les Raiders de Las Vegas :

QB Shane Buechele

Matthieu Wright

WR Mecole Hardman

WR Skyy Moore

DE Joshua Kaindoh

T Darian Kinnard

DE Hareng Malik

Les joueurs les plus notables de cette liste sont au poste de receveur large, avec Skyy Moore et Mecole Hardman absents. Patrick Mahomes sera court à la position, ce qui signifie que des gens comme JuJu Smith-Schuster devront intervenir.

Chiefs vs Raiders reddit en direct pour la semaine 18

Si vous recherchez une option en dehors de celles répertoriées ci-dessus, vous pouvez essayer Google “sportsurge” ou “NFL live stream reddit”. Mais faites-le à votre discrétion, car vous pourriez faire face à des problèmes tels que la mise en mémoire tampon et les arrêts.