Comment regarder la saison 9 de la Pro Kabbadi League ?

Haryana Steelers et Patna Pirates s’affronteront dans le match 100 de la Pro Kabbadi League le 25 novembre. Patna Pirates a remporté son dernier match contre Telugu Titans et est à la septième position sur le tableau des points. Ils seront les favoris vendredi face aux Haryana Steelers. Patna Pirates s’appuie sur Rohit Gulia et Sachin dans la plupart des matchs. Mais d’autres joueurs devront également intensifier si Patna Pirates veut aller plus loin dans le tournoi.

Pendant ce temps, les Haryana Steelers ont perdu leurs deux derniers matchs et ne sont pas en lice pour le prochain tour. Ils joueront pour leur fierté et pour gâcher la fête de Patna Pirates. Les goûts de Nitin Rawal et Manjeet viseront à décrocher une victoire convaincante contre Patna Pirates.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Avant le match de Pro Kabbadi League entre Haryana Steelers et Patna Pirates, voici tout ce que vous devez savoir :

Quand aura lieu le match de Pro Kabbadi League entre Haryana Steelers et Patna Pirates ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Haryana Steelers et Patna Pirates se jouera le 25 novembre, vendredi.

Où se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Haryana Steelers et Patna Pirates ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Haryana Steelers et Patna Pirates se jouera au Gachibowli Indoor Stadium, à Hyderabad.

À quelle heure commencera le match de Pro Kabbadi League entre Haryana Steelers et Patna Pirates ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Haryana Steelers et Patna Pirates débutera à 21h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Pro Kabbadi League entre Haryana Steelers et Patna Pirates ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Haryana Steelers et Patna Pirates sera diffusé en direct sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Pro Kabbadi League entre Haryana Steelers et Patna Pirates ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Haryana Steelers et Patna Pirates sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Haryana Steelers Départ probable 7 : Jaideep Kuldeep, Monu Hooda, Mohit, Joginder Narwal, Nitin Rawal, Manjeet, Meetu Mehender

Patna Pirates Probable Départ 7 : Sunil, Neeraj Kumar, Sajin C, Rohit Gulia, Mohammadreza Chiyaneh, Sachin Tanwar, Monu

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici