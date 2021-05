Comment regarder la réunion des amis: chaîne, date de sortie et infos en streaming

C’EST la nouvelle que les fans de Friends du monde entier attendaient, les grandes retrouvailles ont lieu AUJOURD’HUI (27 mai 2021).

C’est vrai Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey et Phoebe sont de retour sur nos écrans pour un épisode spécial intitulé The One Where They Get Back Together.

3 Des amis reviennent pour une réunion spéciale Crédit: Channel 4

Comment puis-je regarder la réunion des amis au Royaume-Uni et aux États-Unis?

Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez le regarder sur le service de streaming HBO Max TODAY (27 mai 2021). Il sortira à 3 h HE et 12 h HP.

Les fans britanniques peuvent regarder Friends: The Reunion sur Sky One le jeudi 27 mai à partir de 20h

Si vous ne pouvez pas attendre cela, il sera disponible pour regarder sur le service de streaming Sky et NOW TV à partir de 8 heures CE MATIN.

3 Friends a été un énorme succès et a fonctionné de 1994 à 2004 Crédits: Getty

Existe-t-il une bande-annonce pour la réunion des amis?

Une très courte bande-annonce a été publiée le 13 mai 2021.

Vous pouvez le visionner en haut de cet article.

Dans celui-ci, vous voyez le gang tous marchant bras dessus bras dessous avec une version lente de la mélodie du thème Friends jouant en arrière-plan.

Vous ne pouvez voir aucun visage, car les six grands marchent le dos à la caméra.

3 Tous les acteurs se retrouvent pour le spécial retrouvailles Crédit: Alamy

Le casting original de Friends reviendra-t-il?

N’ayez crainte, les six stars sont de retour pour les retrouvailles, ainsi que des invités spéciaux.

C’est vrai, les membres originaux de la distribution Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer reviendront à l’écran.

The Sun a révélé comment les producteurs ont également encordé dans certaines des plus grandes stars du monde pour des apparitions en camée.

Justin Bieber a filmé des scènes portant le célèbre costume de pomme de terre «Spudnik» de Ross Geller de l’épisode de huitième saison The One With The Halloween Party.

On pense que les autres invités incluent James Corden, David Beckham, Cara Delevingne, Lady Gaga et Reese Witherspoon.

Que se passera-t-il lors de la réunion des amis?

Juste pour être clair, ce spectacle n’est pas un nouvel épisode de Friends.

Au lieu de cela, il s’agit d’une réunion de casting non scénarisée et d’une chance pour les six stars de se souvenir de faire partie de l’une des émissions les plus populaires de tous les temps.

L’émission s’est déroulée de 1994 à 2004 et a fait de son casting des superstars mondiales.