Comment regarder la Premier League Summer Series à la télévision

La Premier League Summer Series est presque là. Dans quelques semaines à peine, les équipes de l’EPL débuteront aux États-Unis. Si vous ne pouvez pas vous rendre aux matchs, voici comment vous pouvez regarder la Premier League Summer Series à la télévision.

Chaque match de la série sera diffusé en direct sur Peacock Premium. La couverture comprend également une analyse en studio avant et après le match pour chaque jour de match, également en streaming sur Peacock. Ainsi, Peacock est le moyen infaillible de vous assurer de ne manquer aucun des jeux.

Les équipes présentes dans la Premier League Summer Series à la télévision sont Chelsea, Newcastle United, Fulham, Brighton, Brentford et Aston Villa.

Voici le récapitulatif complet des jeux :

Programme télévisé de la série d’été de la Premier League

Toutes les heures suivantes sont exprimées en heure de l’Est des États-Unis (ET).

samedi 22 juillet

19h00 – Chelsea vs Brighton – Peacock

dimanche 23 juillet

16h00 – Fulham contre Brentford – Peacock

19h00 – Newcastle vs Aston Villa – Peacock

mercredi 26 juillet

17h30 – Brentford contre Brighton – Peacock

19h00 – Fulham contre Aston Villa – Peacock

20h15 – Chelsea vs Newcastle – Peacock

vendredi, juillet 28

19h30 – Brighton vs Newcastle – Peacock

dimanche 30 juillet

12h00 – Aston Villa vs Brentford – États-Unis, Peacock et Fubo

14h45 – Chelsea vs Fulham – NBC, Peacock et Fubo

Maintenant, vous remarquerez que les deux derniers jeux du 30 juillet sont également respectivement sur USA Network et NBC. Votre chaîne NBC locale est disponible en direct avec une antenne numérique et sur les plans de câble, de streaming et de satellite. Les États-Unis peuvent également être trouvés sur la plupart des fournisseurs de câble, de streaming et de satellite.

En ce qui concerne les options de streaming, Fubo, DirecTV Stream et Sling Blue proposent tous les deux réseaux. Ceux-ci sont analogues aux plans de câble traditionnels, offrant une grande variété de chaînes en direct. Si vous recherchez un service plus complet par opposition à la portée limitée de Peacock, ceux-ci pourraient vous convenir davantage. Notre comparaison entre Fubo et Sling peut être utile si vous cherchez à emprunter cette voie.

Cependant, sans Peacock, vous manquerez la plupart des jeux Summer Series. Vous pouvez actuellement obtenir Peacock pour une année entière pour 20 $, pour une durée limitée.

Pour les dernières émissions de télévision et informations sur les billets, y compris tous les matchs amicaux d’été de cette année aux États-Unis, consultez nos prochaines pages Matchs et Matchs amicaux d’été.