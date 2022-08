Comment regarder la Premier League en direct

Moins de trois mois après que Man City a remporté son sixième titre de manière spectaculaire, la Premier League est de retour. Cependant, la Coupe du monde d’hiver signifie que la saison 2022/23 ne ressemblera à aucune autre.

Une fois le 16e tour de matches terminé le 13 novembre, la ligue sera suspendue pour permettre aux joueurs de concourir au Qatar. Il ne reprendra que le 26 décembre, ce qui signifie un dernier jour plus tardif que d’habitude le 28 mai 2023.

Avoir une pause à la mi-saison est inouï pour la Premier League, mais c’est déjà monnaie courante dans de nombreuses ligues européennes. La grande différence cette fois est que de nombreux joueurs participeront à des matchs à enjeux élevés plutôt que de s’absenter.

Mais avec plusieurs signatures de haut niveau et des centaines de millions dépensés, le début de la Premier League est toujours un moment excitant. Voici comment regarder les meilleurs matchs en direct du week-end d’ouverture, y compris si vous êtes basé en dehors du Royaume-Uni.

Quels matchs de Premier League sont à la télévision ce week-end ?

Le week-end d’ouverture de la Premier League est l’un des temps forts du calendrier footballistique. Voici les matchs disponibles pour regarder en direct au Royaume-Uni, ainsi que les heures de coup d’envoi et la chaîne correspondante :

ven. 5 août

Crystal Palace vs Arsenal – KO 20h – Sky Sports Main Event/Premier League/Ultra HD/Showcase

sam. 6 août

Fulham vs Liverpool – KO 12h30 – BT Sport 1/Ultimate

Everton vs Chelsea – KO 17h30 – Sky Sports Main Event/Premier League/Ultra HD

dim 7 août

Man Utd vs Brighton – KO 14h – Sky Sports Main Event / Premier League / Ultra HD

West Ham vs Man City – KO 16h30 – Sky Sports Main Event / Premier League / Ultra HD

Comment regarder la Premier League sur Sky Sports

Vous le savez probablement déjà, mais Sky Sports est le principal endroit pour regarder la Premier League au Royaume-Uni.

Sky a sa propre chaîne dédiée à la ligue et vous trouverez également de nombreux jeux comme Main Event et Showcase. Tout au long de la saison, le diffuseur diffuse un total de 128 matchs en direct.

Paquets à partir de 44 £ par mois pendant 18 mois, ou à partir de 18 £ supplémentaires par mois si vous avez déjà un abonnement Sky TV. Ce dernier ne vous donne accès qu’à Sky Sports Premier League et Sky Sports Football — pour les huit chaînes, c’est 25 £ supplémentaires par mois.

Vous pouvez également obtenir Sky Sports à moitié prix (12,50 £ par mois), lorsqu’il est fourni avec un téléviseur Sky Glass 4K (à partir de 13 £ par mois) et Sky TV & Netflix (26 £ par mois). Le téléviseur est disponible en tailles 43 pouces, 55 pouces et 65 pouces.

Quelle que soit l’option que vous choisissez, vous aurez également accès sur votre téléphone, tablette et/ou ordinateur portable via Ciel aller. Voir les quatre options sur le Site Internet du ciel.

Cependant, si vous vous inscrivez à Sky Q avec un Ciel Forfait sport, vous pouvez également regarder en qualité HDR. Apprenez-en plus dans notre guide séparé : Comment obtenir le HDR sur Sky Q

Comment regarder la Premier League sur Now

Si vous ne voulez pas vous engager dans un contrat Sky et une antenne parabolique sur votre maison, ce n’est pas un problème. Sky a son service de streaming Now comme option alternative, et il n’y a aucune restriction sur le contenu auquel vous pouvez accéder.

Now est disponible sur une large gamme d’appareils, y compris les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, Chromecast et même les consoles de jeux.

Un pass journalier offre 24 heures d’accès et coûte 11,99 £ – c’est idéal pour les occasions ponctuelles. Cependant, il sera beaucoup plus logique d’obtenir le pass mensuel si vous prévoyez de regarder tous les week-ends. D’ici le 228 août, il est disponible pour 25 £ par mois pendant 12 mois, avant de revenir aux 33,99 £ habituels par mois après cela – sauf si vous annulez.

Cette offre comprend également un mois de Now Boost gratuit, qui ajoute une vidéo 1080p et un son surround Dolby 5.1, supprime les publicités et vous permet de diffuser sur trois appareils en même temps (au lieu des 2 habituels). Après cela, cela vous coûtera 5 £ supplémentaires par mois.

Cliquez ici pour voir les forfaits Sky Sports Pass de Now.

Comment regarder la Premier League sur BT Sport

Votre place secondaire pour l’action en Premier League après Sky est BT Sport. Cette saison, il y a un total de 52 matchs en direct disponibles.

Il existe plusieurs options pour s’inscrire à BT Sport, tout d’abord en le combinant avec BT Broadband. Mettez votre code postal sur le site pour voir quelles offres sont disponibles.

Sur le Côté téléviseur, les prix commencent à 16 £ par mois pour la durée d’un contrat de 24 mois. En échange, vous obtiendrez toutes les chaînes BT Sport et BoxNation, ainsi que Freeview, AMC et une box TV enregistrable.

Vous pouvez également utilisez simplement l’application BT Sport pour 16 £ par mois – cela fonctionne sur mobile, tablette, smart TV et console – ou achetez le pass mensuel pour 25 £ par mois. Si votre appareil le prend en charge, vous pourrez toujours regarder en qualité jusqu’à 4K HDR. Les clients de Sky peuvent obtenir BT Sport ajouté Fou 21 £ par mois.

BT propose également un forfait combiné avec Sky Sports via Nowsoit 41 £ par mois pendant 24 mois.

Comment regarder la Premier League sur Amazon Prime Video

Au cours des deux dernières années, Amazon a progressivement augmenté la quantité de sport diffusée sur son service de streaming Prime Video. Alors que le tennis reste le sport principal, il y a 20 matchs de Premier League disponibles cette saison.

Quand ils le sont (vérifiez le calendrier ci-dessus), vous pouvez regarder via un navigateur Web ou utiliser l’application Prime Video sur une large gamme d’appareils pour vous connecter.

Si vous êtes déjà membre d’Amazon Prime, vous avez accès à Prime Video inclus dans votre abonnement. Il coûte actuellement 7,99 £ par mois ou 79 £ par an, et vous bénéficiez également d’une livraison gratuite le lendemain sur de nombreux articles, musique, stockage en nuage et plus encore. Cependant, il passera à 8,99 £ ou 95 £ par an à partir du 15 septembre.

Les nouveaux clients peuvent profiter d’un Essai gratuit de 30 jours. Inscrivez-vous via le Site web d’Amazonbien que vous ayez besoin d’un VPN pour accéder au football si votre compte si vous êtes basé en dehors du Royaume-Uni.

Puis-je regarder la Premier League gratuitement ?

Pas en direct, à condition que vous soyez basé au Royaume-Uni. La BBC a eu quelques matchs en direct depuis le début de la pandémie, mais ce n’est plus le cas.

Cela signifie que vous devrez vous contenter des faits saillants, mais il existe de nombreux endroits pour rattraper son retard sur les jeux. Le plus évident est Match of the Day, le programme phare de la BBC. Il est généralement diffusé le samedi et le dimanche soir, ainsi qu’en milieu de semaine lorsqu’il y a une série complète de matches. Il est disponible en direct sur BBC One ou via BBC iPlayer, bien que vous ayez besoin d’une licence TV.

Cependant, si vous préférez ne pas écouter les interviews des experts ou des managers, Sky Sports télécharge les temps forts de chaque match (y compris ceux qu’ils ne diffusent pas) sur sa chaîne YouTube.

Des clips sont aussi régulièrement postés sur Twitter, notamment pour @btsportfootball et @SkySportsPL.

Comment regarder la Premier League en dehors du Royaume-Uni

Avant d’essayer de regarder la télévision britannique depuis l’étranger, il vaut la peine de vérifier quel diffuseur a les droits sur la Premier League où vous êtes basé. Par exemple, c’est NBC aux États-Unis, Optus Sport en Australie et Canal+ en France.

Cependant, si vous ne faites que visiter un autre pays, il est logique d’accéder à votre abonnement basé au Royaume-Uni.

Jusqu’à la fin de 2020, il était assez facile pour les téléspectateurs britanniques de regarder la télévision en dehors du Royaume-Uni lorsqu’ils se rendaient dans un autre État membre de l’EEE. Les fournisseurs devaient autoriser les clients à afficher le contenu conformément à la loi, mais le Brexit signifie que ce n’est plus le cas.

Vous devrez maintenant utiliser un VPN (réseau privé virtuel) pour définir votre emplacement au Royaume-Uni afin de déverrouiller le contenu. Il en va de même pour les téléspectateurs américains qui souhaitent regarder la Premier League au-delà de ce qui est diffusé sur les réseaux américains.

Notre choix est NordVPNqui est également en tête de notre classement général meilleur résumé VPN en raison de sa facilité d’utilisation, de ses fonctions de sécurité et de son excellent rapport qualité-prix.

