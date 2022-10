Comment regarder la Premier League aux États-Unis

Il y a tellement de façons différentes de se tenir au courant de la Premier League aux États-Unis. Nous couvrirons tout, y compris comment regarder à la télévision, diffuser, regarder au pub et écouter la radio.

La Premier League, également connue sous le nom de Premier League anglaise (EPL), est la ligue de football la plus populaire au monde. À l’échelle mondiale, la ligue attire près de 5 milliards de téléspectateurs. Aux États-Unis, de nombreux jeux attirent plus d’un million de téléspectateurs chaque semaine. Au cours de la saison 2019/20, NBC a attiré en moyenne 831 379 téléspectateurs.

Contrairement aux réseaux de télévision en Angleterre où en moyenne trois matchs de Premier League sont diffusés en direct chaque week-end, les fans de football aux États-Unis ont accès aux 10 matchs en direct chaque week-end, pour un total de 380 sur une saison entière.

Où trouver la Premier League à la télévision

Le réseau de télévision NBC Sports Group détient les droits EPL exclusifs aux États-Unis jusqu’à la fin de la saison 2027/28 et diffuse chaque match sur sa plate-forme de chaînes NBC et son service de streaming, Peacock Premium. Beaucoup de ces matchs de Premier League sont diffusés sur la chaîne USA Network (ou parfois CNBC), tandis que la chaîne de diffusion NBC en direct diffuse la plupart des matchs du samedi de 12 h 30 à 14 h 30 HE tout au long de la saison.

Option d’affichage recommandée :

Hispanophones, certains matchs de Premier League sont également diffusés sur les réseaux de télévision en espagnol Universo (anciennement mun2) et Telemundo. Universo diffuse généralement 1 à 2 matchs le samedi, tandis que Telemundo diffuse généralement 1 à 2 matchs le dimanche matin.

Vous voulez savoir quand et où regarder votre club de Premier League préféré à la télévision américaine ? Votre meilleur pari est de visiter notre page Premier League TV Schedule, qui est mise à jour tous les jours tout au long de l’année et propose souvent des programmes télévisés avant que NBC Sports ou les guides de programmation électroniques ne les révèlent.

LIRE LA SUITE: À l’intérieur de la couverture de NBC de la Premier League: un samedi typique aux studios NBC.

Si vous manquez les émissions en direct, USA Network diffuse Goal Zone qui est une émission phare qui vous rattrape sur tous les objectifs que vous avez manqués.

Streaming de la Premier League aux États-Unis

Alors que la majorité des fans de football aux États-Unis regardent la Premier League à la télévision, de plus en plus de personnes se tournent vers les services de streaming légaux pour regarder les matchs sur des ordinateurs portables, des smartphones, des tablettes et des téléviseurs connectés. L’avantage est que vous n’êtes pas obligé d’être lié à un abonnement à la télévision par câble ou par satellite. De plus, vous pouvez regarder les matchs quand vous voulez, où vous voulez et sur n’importe quel appareil que vous préférez.

Les quatre principales options de streaming à choisir aux États-Unis (autres que NBC Sports, pour lesquelles vous avez besoin d’un abonnement à la télévision par câble/satellite pour vous authentifier) ​​sont fuboTV, Sling Blue et Hulu Live. fuboTV offre un accès à NBC (dans certaines villes), USA Network et CNBC ainsi qu’à ESPN, ESPN2, FS1, FS2, FOX Soccer Plus, FOX Deportes et une tonne d’autres chaînes.

Peacock Premium, le service d’abonnement payant de NBC, diffusera également 175 matchs en exclusivité pendant la saison. Remplaçant NBC Sports Gold, Peacock Premium est gratuit pour les abonnés Xfinity et 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par an pour le grand public.

Lors d’un week-end typique de Premier League pendant la saison qui commence en août, vous pouvez vous attendre à regarder 6 matchs EPL chaque week-end via fuboTV. Les 4 jeux non inclus sont sur Peacock Premium.

Programmation en direct de la Premier League

Avec l’aimable autorisation de World Soccer Talk, téléchargez une copie gratuite de The Ultimate Soccer TV And Streaming Guide, qui contient des détails sur les endroits où regarder toutes les ligues du monde entier à la télévision américaine et en streaming.

Voici les fenêtres horaires typiques pendant lesquelles les matchs de Premier League seront diffusés en direct et à la demande via Sling Blue :

• Les vendredis, de 14 h 45 à 16 h 45 HE (réseau américain)

• Les samedis, de 7 h 45 à 9 h 45 HE (réseau américain)

– 10 h à midi HE (réseau américain)

– 12 h 30 à 14 h 30 HE (NBC)

• Les dimanches, de 8 h 30 à 10 h 30 HE (réseau américain)

– 11 h à 13 h HE (réseau américain)

• Les lundis, de 15 h 00 à 17 h 00 HE (réseau américain)

Chaînes de télévision des clubs

fuboTV diffuse Chelsea TV. LFC TV, Spurs TV, Arsenal TV et MUTV sont disponibles via B/R Live.

Matchs de Premier League dans votre pub local

Bien sûr, si vous souhaitez interagir avec d’autres fans tout en regardant des matchs de Premier League, vous pouvez toujours trouver un pub local dans ou à proximité de votre région. De nombreux sites Web de clubs fournissent une liste de pubs officiels ici en Amérique dans lesquels s’affichent la plupart, sinon la totalité, des matchs de cette équipe.

De plus, de nombreux clubs de Premier League ont des clubs de supporters officiels aux États-Unis qui peuvent vous orienter vers les pubs recommandés. Voir nos entretiens avec Arsenal America, One United USA et Everton USA, entre autres.

Les matchs de Premier League à la radio

Les diffusions radio en direct des matchs ne sont disponibles que sur talkSPORT sur leur site Web. En outre, vous pouvez écouter un commentaire en direct d’un match de Premier League sur le programme Sportsworld, diffusé sur BBC World Service. Mettant généralement en vedette le commentateur Alan Green, l’émission de radio présente la seconde moitié d’un match de Premier League de 11 h 06 à midi HE le samedi, et la diffusion complète d’un match de Premier League le dimanche de 11 h 06 à 13 h HE. L’avantage d’écouter ces émissions de radio sur le BBC World Service (via TuneIn, Stitcher ou le site Web de la BBC) est que les émissions ne sont pas bloquées pour les auditeurs aux États-Unis.

Équipes de Premier League dans les compétitions de coupe

Alors que NBC Sports Group détient les droits télévisés sur les matchs de Premier League jusqu’à la fin de la saison 2021-22, les droits sur les matchs mettant en vedette des équipes de Premier League dans d’autres compétitions appartiennent à d’autres diffuseurs.

Matchs de l’UEFA Champions League et de l’UEFA Europa League :

Paramount+ diffusera (en direct et à la demande) tous les matchs de l’UEFA Champions League, de l’Europa League et de l’UEFA Conference League. Heureusement, vous n’avez pas besoin d’un abonnement à la télévision par câble ou par satellite. Donc, si vous êtes un coupe-cordon ou quelqu’un qui veut simplement économiser de l’argent, pensez à Paramount+.

La couverture de la phase de groupes du tournoi commence généralement en septembre de chaque année.

Matchs de FA Cup :

De retour en Angleterre, FOX Sports n’a plus les droits sur la FA Cup. Le nouveau titulaire des droits est ESPN +, qui coûte 6,99 $ par mois.

L’accord apportera 79 matchs de FA Cup – en commençant par le premier tour en novembre et en passant par la finale – exclusivement à ESPN +.

ESPN + et ses plates-formes sœurs proposent du contenu supplémentaire. Par exemple, les émissions de la FA Cup Cup couvrent les aperçus, les faits saillants et les tirages en direct via ESPN ou ESPN +. De plus, les demi-finales et les finales de la FA Youth Cup – disputées par des clubs enregistrés avec des joueurs de moins de 18 ans – sont diffusées sur ESPN +.

La couverture du troisième tour du tournoi commence au début de janvier de chaque année.

Matchs de la Coupe de la Ligue (Coupe Carabao) :

Quant à la Coupe de la Ligue, désormais connue officiellement sous le nom de Coupe Carabao (et auparavant sous le nom de Coupe EFL et Capital One Cup), ESPN + a les droits sur la compétition de coupe. Certains matchs de la Coupe de la Ligue sont présentés sur ESPN +, le service d’abonnement payant.

ESPN + a diffusé des jeux à chaque tour de la compétition. Généralement, les matchs en direct dans l’air de la compétition à 14 h 45 HE.

Consultez notre programme télévisé de la Coupe de la Ligue pour les derniers matchs.

Si vous avez des questions sur où regarder la Premier League à la télévision américaine, faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Les équipes de Premier League présentées dans les matchs amicaux

Les matchs amicaux de pré-saison mettant en vedette des équipes de Premier League sont diffusés sur une variété de réseaux de télévision et en ligne chaque été. Consultez le programme TV et Internet des États-Unis pour les clubs de Premier League pour les dernières listes.

