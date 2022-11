Comment regarder la Premier League 2022-23 en direct en Inde ?

Manchester City accueillera Fulham pour un match à succès de Premier League le 5 novembre. Manchester City entre dans ce match après une victoire complète 3-1 sur Séville en UEFA Champions League et les hôtes imagineront leurs chances contre cette équipe de Fulham. L’équipe de Pep Guardiola a mis en place une impressionnante séquence de 14 victoires consécutives à l’Etihad dans toutes les compétitions et ils sont invaincus lors de leurs 18 derniers matches à domicile.

Par conséquent, peu parieront contre eux. Mais Fulham a la capacité de provoquer une surprise. Les Cottagers occupent la septième position du classement de la Premier League et au-dessus de Liverpool, West Ham United et Brighton. Le match promet d’être un concours captivant si Fulham est au sommet de son art samedi. Erling Haaland a raté les deux derniers matchs en raison d’une blessure à la cheville et reste incertain pour le match contre Fulham. Son absence pourrait jouer un rôle énorme dans le match.

Avant le match entre Manchester City et Fulham, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de Premier League entre Manchester City et Fulham ?

Le match de Premier League entre Manchester City et Fulham se jouera le 5 novembre, samedi.

Où se jouera le match de Premier League entre Manchester City et Fulham ?

Le match de Premier League entre Manchester City et Fulham se jouera au stade Etihad de Manchester.

À quelle heure débutera le match de Premier League entre Manchester City et Fulham ?

Le match de Premier League entre Manchester City et Fulham débutera à 20h30 IST, le 5 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Premier League entre Manchester City et Fulham ?

Le match de Premier League entre Manchester City et Fulham sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Premier League entre Manchester City et Fulham ?

Le match de Premier League entre Manchester City et Fulham sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Composition de départ probable de Manchester City : Ederson; Cancelo, Dias, Akanji, Laporte ; Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Alvarez, Grealish

Composition de départ probable de Fulham : Leno ; Teté, Diop, Ream, Robinson ; Roseau, Palhinha ; James, Pereira, Willian ; Mitrovic

