Comment regarder la NFL au Royaume-Uni à la télévision et en ligne

C’est presque l’automne et cela signifie que la NFL est de retour et prête à lancer une autre saison et les fans britanniques l’ont sans doute mieux que les Américains lorsqu’il s’agit de regarder le sport à la télévision et en ligne.

Alors que les téléspectateurs américains doivent parcourir un certain nombre de fournisseurs et de services de diffusion différents pour regarder tous les matchs, les spectateurs britanniques disposent d’un choix relativement simple de façons de regarder le sport.

Après que les LA Rams aient remporté le Super Bowl la saison dernière lors de la première saison de Matt Stafford avec l’équipe et une saison morte passionnante qui a en quelque sorte vu Jimmy Garopollo rester avec les 49ers de San Francisco, 2022 s’annonce comme une année très disputée. Voici tout ce que vous devez savoir pour regarder la NFL au Royaume-Uni.

Quand commence la saison NFL 2022 ?

La saison 2022/23 commence le 8 septembre 2021 (aux États-Unis techniquement) et se déroulera sur 18 semaines de match suivies des séries éliminatoires. Il y a 17 matchs de saison régulière car chaque équipe a un laissez-passer (une semaine de congé).

Il y aura également trois matchs en direct à Londres, dont le tout premier match international des Packers :

2 octobre – Vikings du Minnesota @ Saints de la Nouvelle-Orléans

9 octobre – Giants de New York @ Packers de Green Bay

30 octobre – Broncos de Denver @ Jaguars de Jacksonville

Quels jeux de la NFL sont à la télévision britannique ?

Nous expliquerons ci-dessous comment regarder la NFL au Royaume-Uni via divers fournisseurs. Mais d’abord, regardons quels jeux seront diffusés à la télévision britannique. Nous mettrons à jour cela chaque semaine afin que vous sachiez ce qui est diffusé en direct.

Notez que parce que certains jeux se déroulent vers 1h du matin au Royaume-Uni, cela signifie que la date est techniquement le lendemain à Blighty. Ainsi, par exemple, les matchs du jeudi soir se déroulent en fait dans les premières heures du vendredi.

Semaine 1

ven. 9 sept.

Buffalo Bills @ LA Rams – 1 h 10 – Sky Sport NFL / Main Event

dim. 11 sept.

Patriots de la Nouvelle-Angleterre @ Dolphins de Miami – 18 h – Sky Sports NFL

Green Bay Packers @ Minnesota Vikings – 21h15 – Sky Sports NFL / Main Event

lun 12 sept.

Tampa Bay Buccaneers @ Dallas Cowboys – 1 h 10 – Sky Sports NFL / Main Event

mar. 13 sept.

Denver Broncos @ Seattle Seahawks – 1h du matin – Sky Sports NFL / Main Event & Channel 5

Regardez la NFL sur Sky Sports

Comme vous l’avez peut-être déjà deviné, Ciel est le principal endroit pour regarder la NFL au Royaume-Uni une fois de plus cette saison. Ces jours-ci, le diffuseur a même une chaîne Sky Sports NFL dédiée (Sky 407 / Virgin Media 507).

Outre une large couverture générale du sport, la chaîne diffusera un minimum de cinq matchs en direct chaque semaine, comprenant les couvertures suivantes et supplémentaires :

Au moins cinq matchs en direct par semaine pendant 18 semaines

Football du lundi et du jeudi soir

Sélection de matchs du dimanche soir

Zone rouge NFL en direct

Fantaisie en direct

Bonjour Football

Accès total

Coups durs (Detroit Lions)

Sports du ciel

Donc, si vous êtes un client Sky Q avec Sports du ciel, syntonisez simplement la chaîne NFL lorsque les matchs sont en cours pour les regarder en direct (voir le calendrier ci-dessus pour voir quels matchs sont en cours). Vous pouvez également regarder via Ciel aller.

Cependant, Sky a d’autres façons de regarder si vous ne voulez pas être un client satellite à part entière. Vous pouvez regarder sur une large gamme d’appareils, y compris les smartphones et les consoles via Now (anciennement nommé Now TV) avec un abonnement Now Sports (anciennement appelé Sky Sports Pass).

Ceux-ci commencent à 11,98 £ pour une journée sportive (24 heures) et comprennent 8 mois d’accès Sports Mobile que vous obtiendrez dans les 10 jours suivant votre inscription. Vous feriez peut-être mieux d’obtenir le pass mensuel si vous prévoyez de regarder beaucoup de jeux. C’est 33,99 £ par mois et comprend un essai gratuit de 7 jours de Now Boost

Notez que vous aurez besoin de Now Boost (normalement 5 £ par mois) pour regarder en qualité Full HD avec le son surround Dolby 5.1. Cela prend également le nombre d’appareils sur lesquels vous pouvez diffuser simultanément à trois (normalement deux).

Voir tous les laissez-passer Now TV ici.

Diffusion en direct de la NFL sur Game Pass

Le NFL Game Pass est le service de streaming en ligne officiel du sport au Royaume-Uni – un peu comme Netflix juste pour le football américain. Il vous permet de regarder des matchs en direct ou à la demande tout au long de la saison et est disponible sur le Web ou via divers appareils avec l’application.

Malheureusement, le plan gratuit a disparu, mais vous pouvez essayer un essai gratuit de 7 jours du plan Pro. C’est celui que les fans inconditionnels voudront obtenir et coûte 150,99 £ pour toute la saison, qui peut être payé en quatre versements. Alternativement, il existe une option hebdomadaire pour 14,99 £.

Cela inclut tout ce que vous pourriez souhaiter, y compris plus de 270 jeux en direct ainsi que des rediffusions complètes de jeux (moins les publicités) à la demande. Il y a aussi le Super Bowl, Coaches Film et bien plus encore. Notez simplement que les jeux en direct sont masqués (indisponibles) sur Game Pass s’ils sont diffusés sur Sky Sports.

Alternativement, le plan Essential est de 42,99 £ pour la saison et comprend des choses comme NFL RedZone, les faits saillants du jeu condensés à 40 minutes et les émissions NFL Original.

Consultez tous les plans sur le site Web NFL Game Pass.

Laissez-passer de jeu NFL

Regardez la NFL sur Channel 5

Quiconque suit la NFL depuis le Royaume-Uni depuis longtemps se souviendra d’avoir regardé des matchs sur Channel 5.

Après une pause depuis 2009, la chaîne est revenue à l’action pour la saison 2020/21 et diffuse à nouveau le football américain en direct pour 2022/23. Vous devrez cependant préparer le café – ce ne seront que les matchs du lundi soir, avec une couverture commençant à 1h du matin.

Pourtant, vous pouvez le mettre au dossier si vous n’avez pas envie de vous éclabousser sur Sky, car Channel 5 est une chaîne gratuite.

À une heure plus sociable est un spectacle appelé NFL End Zone. Ce sera diffusé le dimanche matin à 10h30 présenté par l’actrice et chanteuse américaine Cori Yarckin et équipe.

Regardez la NFL sur ITV

Après sept ans avec la BBC, la couverture de la NFL est passée à ITV.

Il n’y a pas grand-chose à dire, car la chaîne diffusera simplement The NFL Show le vendredi à 23h30. Portant essentiellement le programme de la BBC, les habitués Jason Bell et Osi Umenyiora vous apporteront “les dernières histoires et nouvelles de la ligue” chaque semaine.

Seulement avec un nouvel hôte sous la forme de Laura Woods.

TVI

ITV diffusera également le Super Bowl le 12 février ainsi que deux des matchs de la NFL à Londres : les Giants contre les Packers à Tottenham Hotspur le 9 octobre à 14h30 ainsi que les Jaguars contre les Broncos au stade de Wembley le 30 octobre, coup d’envoi à 13h30.

Regardez la NFL au Royaume-Uni avec un VPN

Des services comme Sky Go et BBC iPlayer sont géo-restreints en dehors du Royaume-Uni, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas regarder la NFL lorsque vous êtes à l’étranger.

Tout ce que vous avez à faire est de télécharger et d’utiliser un service VPN tel que NordVPN cela masquera votre adresse IP et fera apparaître à l’application que vous êtes en fait au Royaume-Uni. Vous pouvez ensuite parcourir les services de Sky dans votre navigateur Web et regarder ce que vous voulez.

Lisez notre guide sur ce qu’est un VPN et quels sont les meilleurs VPN.