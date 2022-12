Comment regarder la MLS sur la télévision américaine et en streaming

La MLS est la dernière ligue à avoir une certaine confusion sur la façon de regarder ses matchs. Pendant des années, les jeux MLS ont été diffusés, en anglais, sur les chaînes ESPN et FOX. Pendant ce temps, ESPN + détenait les droits de diffusion de nombreux jeux au cours des dernières années. Presque tout cela change à partir de la campagne MLS 2023. Principal […]

La MLS est la dernière ligue à avoir une certaine confusion sur la façon de regarder ses matchs. Pendant des années, les jeux MLS ont été diffusés, en anglais, sur les chaînes ESPN et FOX. Pendant ce temps, ESPN + détenait les droits de diffusion de nombreux jeux au cours des dernières années.

Presque tout cela change à partir de la campagne MLS 2023.

La Major League Soccer et Apple ont signé un contrat de 10 ans qui s’étale sur la saison 2032. L’accord donne à Apple les droits de diffusion en continu de tous les matchs de la saison régulière et des séries éliminatoires de la MLS, y compris la finale. Par conséquent, les fans de football ont un autre service de streaming à ajouter à leur collection pour suivre la meilleure division masculine américaine.

Cependant, il est important de noter que le streaming MLS est ne pas identique à l’abonnement à Apple TV +.

Passe de saison MLS

Apple TV + donne accès à des films et à des émissions, tels que Ted Lasso, pour 6,99 $ par mois. Le Season Pass MLS est distinct de cela. Vous n’avez pas besoin d’être abonné à Apple TV+ pour également vous abonner à MLS Season Pass.

Cela étant dit, le Season Pass MLS coûte 14,99 $ par mois. Il existe également une option annuelle à 99 $ par saison. Cependant, si vous avez un abonnement Apple TV +, vous pouvez économiser un peu d’argent sur MLS Season Pass. Les abonnés Apple TV + peuvent ajouter un abonnement de saison MLS pour 12,99 $ par mois ou 79 $ par saison.

Cet abonnement vous offre des diffusions en direct et une couverture d’épaule pour chaque match MLS tout au long de la saison. Il n’y a plus de coupures de courant et plus de réseaux sportifs régionaux. Chaque jeu est disponible en anglais et en espagnol. Les équipes canadiennes ont également des options en français pour les flux.

Si vous êtes quelqu’un qui préfère les émissions de radio, c’est aussi une option. Vous pouvez écouter les diffusions des équipes à domicile et à l’extérieur tout en regardant le match sur votre appareil.

Comment regarder la MLS sur la télévision américaine

Les jeux MLS sont disponibles sur la famille de chaînes FOX. Plus d’ESPN, plus d’Univision. Les jeux MLS en espagnol à la télévision sont diffusés par FOX Deportes. En moyenne, attendez-vous à environ un match MLS par semaine sur FOX Sports.

Pour les téléspectateurs de langue anglaise, il y aura 34 matchs de la MLS à la télévision en saison régulière. En fait, 15 d’entre eux sont dédiés à la chaîne OTA de FOX. De plus, il y a huit matchs dans les éliminatoires de la MLS Cup sur FOX ou FS1. Cela inclut également la finale.