Comment regarder la MLS et Messi depuis l’Angleterre

Pendant un certain temps, il semblait que les fans en Angleterre auraient la possibilité de regarder Lionel Messi, et la MLS resterait à l’horizon. Manchester City ressemblait à un leader en débarquant l’Argentin à quelques reprises. Après tout, il a une histoire avec le double entraîneur du club, Pep Guardiola.

Cependant, en juin, Messi a officiellement choisi d’exercer son métier aux États-Unis. Il a signé avec l’Inter Miami un accord monumental à la fois pour la ligue et pour l’état du football dans le pays. La MLS n’est peut-être pas la machine compétitive et divertissante qu’est la Premier League. Pourtant, l’amélioration de la ligue au fil des ans et l’ajout de l’un des plus grands du jeu suscitent sûrement l’intérêt.

Les fans en Angleterre peuvent regarder la MLS et Messi de la même manière que presque n’importe qui d’autre dans le monde. La clé est l’accord record de 10 ans d’Apple avec la Major League Soccer. Cela fait de la société la seule maison de streaming de la ligue pendant une décennie dans le cadre d’un accord qui a coûté 2,5 milliards de dollars. Comparativement, NBC a déboursé 2,6 milliards de dollars pour un contrat de six ans.

La différence est que NBC est strictement réservé aux États-Unis, tandis qu’un trio de diffuseurs diffuse la Premier League au niveau national. Avec l’accord d’Apple avec la Major League Soccer, il s’agit d’un accord mondial qui s’applique à presque tous les pays. Voici comment les fans en Angleterre peuvent regarder Messi jouer en MLS à partir de fin juillet.

Notre choix : Comprend : tous les matchs de la saison régulière, les éliminatoires de la Coupe MLS, la Coupe des ligues, etc. S’inscrire

Comment les téléspectateurs anglais peuvent regarder Messi et MLS

Les téléspectateurs MLS en Angleterre peuvent s’abonner de la même manière que ceux des États-Unis.

Téléchargez l’application Apple TV sur votre appareil. Ceci est disponible sur la plupart des appareils, mais pas sur Android. Si vous utilisez un appareil Android, accédez au site Web Apple TV et suivez les mêmes étapes. Créez un compte si vous n’en avez pas déjà un. Tu fais PAS besoin d’un abonnement Apple TV+. Localisez la section MLS dans le menu. Il vous sera demandé de vous abonner à MLS Season Pass. Vous pouvez également regarder MLS 360 gratuitement les jours de match. Une fois que vous vous êtes abonné à MLS Season Pass, vous êtes prêt.

L’abonnement au MLS Season Pass permet aux fans de regarder chaque match de la Major League Soccer. Les jeux sont disponibles en anglais, en espagnol et occasionnellement en français, si une équipe canadienne est impliquée dans le jeu. Les abonnés reçoivent également des émissions approfondies sur chaque équipe et des émissions centrées sur l’équipe, si c’est ce que les téléspectateurs recherchent.

Pour les téléspectateurs en Angleterre, les frais de base pour le Season Pass MLS sont de 14,99 £ par mois. Il existe également un plan annuel pour 99 £. Si vous vous abonnez à Apple TV +, les frais mensuels sont de 12,99 £. Ensuite, le plan d’une saison est de 79 £.