Comment regarder la Ligue Europa en direct

La Ligue Europa est de retour. L’Eintracht Francfort a battu les Rangers lors d’une finale spectaculaire en mai, bien que les deux participent actuellement aux phases de groupes de la Ligue des champions.

Bien qu’elle n’ait pas le même prestige que cette compétition, la Ligue Europa est un titre que toutes les 32 équipes voudront remporter. C’est particulièrement vrai pour Man Utd et Arsenal, qui ont récemment enduré quelques saisons sans trophée.

Mais ce ne sera pas simple pour les équipes anglaises, avec des équipes comme la Roma, le PSV et la Real Sociedad offrant une forte concurrence. Il ne faut pas non plus oublier les équipes classées troisièmes de la Ligue des champions, qui se retrouvent en Ligue Europa pour les huitièmes de finale.

Cela devrait être une autre saison passionnante pour la Ligue Europa, et vous pouvez regarder chaque match en direct. Voici tout ce que vous devez savoir.

Calendrier de la Ligue Europa

Certaines équipes ont dû se qualifier pour les phases de groupes de la Ligue Europa, mais la compétition démarre correctement aujourd’hui. C’est à ce moment que tous les gros frappeurs jouent leurs premiers matchs, qui sont tous disponibles pour regarder en direct au Royaume-Uni :

jeu. 8 sept.

FC Zurich vs Arsenal – KO 17h45 – BT Sport 2

Man Utd vs Real Sociedad – KO 20h – BT Sport 1/Ultimate

AEK Larnaca vs Rennes – KO 17h45 – BT Sport (en ligne uniquement)

Fenerbahce vs Dynamo Kyiv – KO 17h45 – BT Sport (en ligne uniquement)

HJK Helsinki vs Real Betis – KO 17h45 – BT Sport (en ligne uniquement)

Ludogorets vs Roma – KO 17h45 – BT Sport 4

Malmo vs Braga – KO 17h45 – BT Sport (uniquement en ligne)

PSV Eindhoven vs Bodo/Glimt – KO 17h45 – BT Sport (uniquement en ligne)

Union Berlin vs Union Saint-Gilloise – KO 17h45 – BT Sport (en ligne uniquement)

Etoile Rouge Belgrade vs Monaco – KO 20h – BT Sport 6

Ferencvaros vs Trabzonspor – KO 20h – BT Sport (en ligne uniquement)

Lazio vs Feyenoord – KO 20h – BT Sport 3/5

Nantes vs Olympiacos – KO 20h – BT Sport (en ligne uniquement)

Omonia Nicosia vs Sheriff Tiraspol -KO 20h – BT Sport (en ligne uniquement)

SC Frieburg vs FK Qarabag – KO 20h – BT Sport (en ligne uniquement)

Sturm Graz vs FC Midtylland – KO 20h – BT Sport (en ligne uniquement)

Comment regarder la Ligue Europa au Royaume-Uni

BT Sport a des droits exclusifs sur la Ligue Europa au Royaume-Uni, vous aurez donc besoin d’un abonnement actif pour commencer à regarder en direct. Si vous ne voulez pas payer, votre seule option est d’attendre que les temps forts soient disponibles sur la chaîne YouTube de BT Sport. Cependant, vous pourrez regarder la finale gratuitement.

Il existe plusieurs options pour s’inscrire à BT Sport, tout d’abord en le combinant avec BT Broadband. Mettez votre code postal sur le site pour voir quelles offres sont disponibles.

Sur le Côté téléviseur, les prix commencent à 16 £ par mois pour la durée d’un contrat de 24 mois, plus 39,99 £ à l’avance. En échange, vous obtiendrez toutes les chaînes BT Sport et BoxNation, ainsi que Freeview, AMC et un boîtier TV enregistrable avec 300 heures d’espace de stockage.

Vous pouvez également utilisez simplement l’application BT Sport (£ 16pm) – cela fonctionne sur mobile, tablette, smart TV et console – ou achetez le pass mensuel pour 25 £. Si votre appareil le prend en charge, vous pourrez toujours regarder en qualité jusqu’à 4K HDR.

Les clients de Sky peuvent obtenir BT Sport ajouté à leur contrat existant à partir de 29,99 £ avec 20 £ d’avance. BT offrait auparavant un pack combiné avec Sky Sports via Now, mais il n’est désormais disponible qu’en Irlande.

Comment regarder la Ligue Europa en dehors du Royaume-Uni

BT Sport est géo-restreint, ce qui signifie que vous ne pouvez officiellement regarder sa couverture que si vous êtes basé au Royaume-Uni.

Une solution de contournement est disponible si vous êtes en dehors de cette région, mais nous vous encourageons à trouver d’abord le diffuseur local, surtout si vous y êtes basé en permanence. C’est CBS Sports (via Paramount+) aux États-Unis, Stan Sport en Australie ou Sony Pictures Networks dans le sous-continent indien.

Cependant, si vous avez déjà un abonnement britannique actif, nous vous recommandons d’accéder au flux BT Sport à l’aide d’un VPN. Cela vous permettra de toujours apparaître comme si vous étiez au Royaume-Uni et de conserver l’accès aux chaînes, et c’est tout à fait légal.

NordVPN est l’une de nos principales recommandations, mais vous pouvez consulter notre meilleur tableau VPN, qui vous montre certains des meilleurs services pour accéder au contenu britannique depuis l’étranger.

Si vous prévoyez d’utiliser le VPN uniquement pour le football, vous pouvez également envisager un VPN gratuit. Presque tous auront un serveur britannique, mais il peut y avoir des limites de données strictes.

