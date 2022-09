Comment regarder la Ligue des champions en direct

La Ligue des champions revient. Un peu plus de trois mois après que le Real Madrid a battu Liverpool pour être couronné meilleur d’Europe pour une 14e fois record, nous sommes de retour dans les phases de groupes pour 2022-23.

L’équipe de Carlo Ancelotti aura envie de remporter à nouveau le trophée, mais elle ne fait pas partie des favoris pour le tournoi de cette saison. Le Bayern Munich, le PSG, Man City et Liverpool ont tous de meilleures chances de victoire lors de la finale de mai prochain.

Mais il ne faut pas exclure Tottenham ou Chelsea d’Antonio Conte, qui a remporté la Ligue des champions sous l’actuel patron Thomas Tuchel il y a à peine deux saisons. Le Celtic et les Rangers ont également atteint la phase de groupes, mais tous deux sont confrontés à une tâche difficile pour se qualifier pour les 16 derniers.

Voici tout ce que vous devez savoir pour regarder la Ligue des champions cette semaine, y compris si vous n’êtes pas actuellement basé au Royaume-Uni.

Match de la Ligue des champions

Il y a de grands matchs à attendre lors de la première journée de la Ligue des champions, avec chaque match en direct sur BT Sport au Royaume-Uni :

mar. 6 sept.

Dinamo Zagreb vs Chelsea – KO 17h45 – BT Sport 4

Séville vs Man City – KO 20h – BT Sport 2

Celtic vs Real Madrid – KO 20h – BT Sport 3/Ultimate

Borussia Dortmund vs FC Copenhague – KO 17h45 – BT Sport 1

Benfica vs Maccabi Haïfa – KO 20h – BT Sport 8

PSG vs Juventus – KO 20h – BT Sport 4/5

RB Leipzig vs Shakhtar Donetsk – KO 20h – BT Sport 7

RB Salzbourg vs AC Milan – KO 20h – BT Sport 6

mer. 7 sept.

Ajax vs Rangers – KO 17h45 – BT Sport 4

Naples vs Liverpool – KO 20h – BT Sport 2

Tottenham vs Marseille – KO 20h – BT Sport 3/Ultimate

Eintracht Francfort vs Sporting Lisbonne – KO 17h45 – BT Sport 1

Atlético Madrid vs Porto – KO 20h – BT Sport 7

Barcelone vs Viktoria Plzen – KO 20h – BT Sport 6

Club Bruges vs Bayer Leverkusen – KO 20h – BT Sport 8

Inter Milan vs Bayern Munich – KO 20h – BT Sport 4/5

Vous pouvez voir une liste complète de tous les matchs et résultats sur le site Web de l’UEFA.

Comment regarder la Ligue des champions au Royaume-Uni

BT Sport a des droits exclusifs sur la Ligue des champions au Royaume-Uni, vous aurez donc besoin d’un abonnement actif pour commencer à regarder en direct. Si vous ne voulez pas payer, votre seule option est d’attendre que les temps forts soient disponibles sur la chaîne YouTube de BT Sport. Cependant, vous pourrez regarder la finale gratuitement.

Il existe plusieurs options pour s’inscrire à BT Sport, tout d’abord en le combinant avec BT Broadband. Mettez votre code postal sur le site pour voir les offres disponibles

Sur le Côté téléviseur, les prix commencent à 16 £ par mois pour la durée d’un contrat de 24 mois, plus 39,99 £ à l’avance. En échange, vous obtiendrez toutes les chaînes BT Sport et BoxNation, ainsi que Freeview, AMC et un boîtier TV enregistrable avec 300 heures d’espace de stockage.

Vous pouvez également utilisez simplement l’application BT Sport (£ 16pm) – cela fonctionne sur mobile, tablette, smart TV et console – ou achetez le pass mensuel pour 25 £. Si votre appareil le prend en charge, vous pourrez toujours regarder en qualité jusqu’à 4K HDR.

Les clients de Sky peuvent obtenir BT Sport ajouté à leur contrat existant à partir de 29,99 £ avec 20 £ d’avance. BT offrait auparavant un pack combiné avec Sky Sports via Now, mais il n’est désormais disponible qu’en Irlande.

Comment regarder la Ligue des champions en dehors du Royaume-Uni

BT Sport est géo-restreint, ce qui signifie que vous ne pouvez officiellement regarder sa couverture que si vous êtes basé au Royaume-Uni.

Une solution de contournement est disponible si vous êtes en dehors de cette région, mais nous vous encourageons à trouver d’abord le diffuseur local, surtout si vous y êtes basé en permanence. C’est CBS Sports (via Paramount+) aux États-Unis, Stan Sport en Australie ou Sony Pictures Networks dans le sous-continent indien.

Cependant, si vous avez déjà un abonnement britannique actif, nous vous recommandons d’accéder au flux BT Sport à l’aide d’un VPN. Cela vous permettra de toujours apparaître comme si vous étiez au Royaume-Uni et de conserver l’accès aux chaînes, et c’est tout à fait légal.

NordVPN est l’une de nos principales recommandations, mais vous pouvez consulter notre meilleur tableau VPN, qui vous montre certains des meilleurs services pour accéder au contenu britannique depuis l’étranger.

Si vous prévoyez d’utiliser le VPN uniquement pour le football, vous pouvez également envisager un VPN gratuit. Presque tous auront un serveur britannique, mais il peut y avoir des limites de données strictes.

