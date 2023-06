Vous vous demandez comment regarder la Gold Cup à la télévision américaine ? En tant que première compétition internationale de la région, la Gold Cup est heureusement facile à trouver.

La Gold Cup de la CONCACAF est le championnat international d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes, organisé tous les deux ans. Seuls le Canada, le Mexique et les États-Unis ont remporté la compétition. Les jeux peuvent être trouvés sur les réseaux FOX, Univision, TUDN et le service de streaming ViX.

Notre page de calendrier TV Gold Cup contient toutes les dernières listes de jeux avec les heures et les réseaux.

Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives

Comment regarder Gold Cup

En anglais, la Gold Cup est diffusée sur FOX Sports. La plupart des jeux sont diffusés dans FS1 ou FS2, mais des matchs plus importants comme la finale se déroulent sur la chaîne FOX principale. Les émissions en espagnol sont diffusées sur Univision, TUDN et le service de streaming associé ViX. La suite complète des réseaux FOX et Univision est diffusée sur Fubo et DirecTV Stream, tandis que le package Sling Blue diffuse FOX/FS1.

La différence entre les services se résume au coût et au nombre de canaux supplémentaires. Fubo est le plus cher, mais comprend également le plus grand nombre de chaînes. Cela inclut beIN SPORTS qui montre la Ligue 1, la Copa Libertadores et la Copa Sudamericana.

ViX est relativement nouveau, lancé en 2022 par TelevisaUnivision. Il existe des niveaux gratuits et premium, affichant exclusivement du contenu en espagnol. Cela inclut certains matchs des compétitions interclubs et internationales de l’UEFA, la Liga MX et la Liga MX Femenil, ainsi que l’ensemble des ligues Primera et Brasileirão d’Argentine.

LA MEILLEURE COMPÉTITION INTERNATIONALE D’AMÉRIQUE DU NORD

La Gold Cup est l’équivalent nord-américain du Championnat d’Europe (Euros), de la Copa América ou de la Coupe d’Afrique des Nations. Il a succédé au tournoi de championnat de la CONCACAF, qui s’est déroulé de 1963 à 1989.

La compétition biennale détermine le champion de la région nord-américaine et déterminait autrefois le représentant de la région à la Coupe des Confédérations (qui n’a plus lieu). Occasionnellement, des équipes invitées sont invitées à participer. Le plus récent d’entre eux est le Qatar, qui a atteint les demi-finales en 2021 et participera également en 2023.

Le tournoi a toujours été entièrement organisé aux États-Unis, avec des matchs occasionnels au Mexique, au Canada et, en 2019, en Jamaïque et au Costa Rica.

Seules trois nations ont remporté la Gold Cup : le Mexique, le Canada et les États-Unis. Malgré cela, des équipes comme le Panama, la Jamaïque, le Honduras et le Costa Rica ont traditionnellement de bonnes performances.