Comment regarder la fonction publique – Hollywood Life

Lisa Marie Presley était aimée par tant de monde, il est donc normal que ses fans aient un moyen de se réunir et de la pleurer après sa mort. Un service commémoratif public a lieu à Graceland à Memphis, Tennessee pour le défunt chanteur le 22 janvier. L’événement sera également diffusé en direct, afin que ceux qui ne peuvent pas assister au service puissent toujours participer en se connectant à ICI à 9 h HNE.

Cependant, la famille la plus proche et les proches de Lisa Marie auront également l’occasion de célébrer le live de Lisa Marie en privé à l’avance, selon TMZ. La fille aînée de 54 ans, Riley Keough33 ans et des jumelles, Finley Lockwood et Harper Lockwood, 14 ans, fera bien sûr partie du petit groupe qui se rassemblera à Graceland avant le mémorial public. Les pères des enfants (et les ex de Lisa Marie), Danny Keough et Michel Lockwoodsont également attendus, aux côtés de la mère de Lisa Marie, Priscille Presley. TMZ rapporte que cette cérémonie sera “extrêmement privée”, les participants étant invités à signer une NDA au préalable.

Lisa Marie Presley est décédée le 12 janvier après avoir fait un arrêt cardiaque à son domicile. Sa cause exacte de décès n’a pas encore été déterminée, car le coroner du comté de LA a reporté la cause du décès pendant que d’autres tests toxicologiques sont effectués. Voir ci-dessous toutes les informations sur le mémorial de Lisa Marie, y compris comment le regarder depuis chez vous:

Quand est l’enterrement de Lisa Marie Presley ?

Alors que les funérailles de Lisa Marie Presley seront privées et réservées à la famille, les fans pourront rendre hommage lors d’un service commémoratif public le dimanche 22 janvier 2023 à 9h00. Le mémorial aura lieu sur la pelouse d’Elvis. Domaine de Graceland à Memphis, Tennessee. “En plus de la famille et des amis, le grand public est invité à y assister”, confirme le site Web de Graceland. “Après le service, il y aura une procession pour voir la dernière demeure de Lisa dans Meditation Garden.”

Ceux qui souhaitent assister au service commémoratif doivent se rassembler sur la pelouse nord de Graceland, qui est adjacente à une zone de la pelouse centrale réservée à la famille et aux amis du chanteur. “L’accès à la pelouse nord sera réservé aux places debout, selon le principe du premier arrivé, premier servi, dans la mesure où l’espace le permet”, explique le site Web.

Comment regarder les funérailles de Lisa Marie Presley à la télévision

Bien que les funérailles privées de Lisa Marie Presley ne soient pas accessibles au public, tout le monde peut assister au service commémoratif. Le mémorial sera diffusé en direct icisur le site Web de Graceland.

Comment assister au mémorial de Lisa Marie Presley

Pour ceux qui veulent réellement assister au mémorial de Lisa Marie en personne, le site Web de Graceland contient une liste d’instructions à suivre. Les parkings ouvriront à 5h00 du matin, mais les voitures pourront commencer à faire la queue sur Elvis Presley Blvd avant l’ouverture des portes. Une fois les portes ouvertes à 5h00, les fans peuvent entrer par les portes blanches du TCB, qui se trouvent à l’intérieur du parking principal.

“Après avoir franchi les portes, montez la rampe, tournez à gauche à Vernon’s Smokehouse, puis descendez la passerelle jusqu’à une file d’attente devant le terminal de l’avion”, indiquent les instructions. “Rejoindre la file d’attente via le parking Graceland / les portes blanches TCB est le seul point d’accès.” La file d’attente se formera pendant deux heures avant de commencer à franchir les points de contrôle de sécurité à 7h00. Une fois la sécurité passée, les fans pourront se rendre sur la pelouse nord pour le service.

Il ne s’agit pas d’un événement payant, c’est donc premier arrivé, premier servi. Les organisateurs ne peuvent pas prédire combien de participants se présenteront, et une fois la pelouse pleine, tous les fans restants devront se tenir devant les portes. Cependant, ces fans sont invités à rejoindre la Méditation Précession après le service, tant qu’ils s’alignent devant l’aérogare de Graceland avant 11h00.

Quand Lisa Marie Presley a-t-elle été enterrée ?

Lisa Marie Presley a été inhumée le 19 janvier 2023, trois jours avant ses funérailles et son service commémoratif. Elle a été enterrée à Graceland à côté de son défunt fils, Benjamin Keoughdécédé par suicide en 2020. Le complot familial est aussi celui où le père de Lisa Marie, Elvis Presleya été enterré, avec ses parents, Vernon et Gladys.

