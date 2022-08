Comment regarder la finale de Love Island 2022

C’est encore cette fois. Les concurrents emballent leurs maillots de bain et leurs bouteilles d’eau personnalisées. Mais avant de pouvoir rentrer chez eux, il reste la petite affaire de la finale de Love Island à terminer.

Avec l’ambulancière guillerette Paige Thorne et son amant Adam Collard largués de la villa la nuit dernière, il ne reste que quatre couples. L’un de ces quatre couples gagnera 50 000 £ ce soir. Lisez la suite pour savoir qui ils sont et comment regarder.

Nous avons également une méthode pour regarder l’émission à l’étranger, de la même manière que vous pouvez regarder BBC iPlayer à l’étranger, ou regarder des chaînes américaines comme The CW et Netflix US.

Quand est la finale de Love Island?

Vous pouvez regarder la finale de Love Island à 21h le lundi 1er août sur ITV 2.

Quels couples sont dans le dernier carré ?

Les habitants de la villa ont été réduits à quatre derniers couples : Ekin-Su Cülcüloğlu et Davide Sanclimenti ; Indiyah Polack et Dami Hope ; Gemma Owen et Luca Bish; et Tasha Ghouri et Andrew Le Page.

Les chances ont changé de jour en jour, mais au moment de la rédaction de cet article, il semble que le délice turc autoproclamé Ekin-Su Cülcüloğlu et l’étalon italien Davide Sanclimenti soient les favoris, avec la star impassible du dressage Gemma Owen et le poissonnier sensible Luca Bish. proche derrière. Mais tout cela pourrait changer.

Puis-je encore voter pour mon couple préféré ?

Le vote est toujours ouvert. Si vous souhaitez voter pour que votre couple préféré gagne, vous devrez télécharger l’application Love Island depuis la boutique d’applications de votre téléphone. Il est disponible pour Apple et Android. Une fois que vous avez téléchargé l’application, vous trouverez une option de vote au bas de la page d’accueil. Vous ne pouvez voter qu’une seule fois et seuls les résidents britanniques pourront le faire.

Comment regarder Love Island en ligne

Mais si vous ne pouvez pas voir l’émission lorsqu’elle est diffusée, vous pouvez également la regarder sur le site Web d’ITV, via l’application ITV Hub (pour Android ici ou iOS ici) ou sur TVPlayer.com.

Si vous le manquez et que vous souhaitez vous rattraper en ligne, vous pouvez le faire via le site Web d’ITV ou l’application ITV Hub, où vous pouvez également trouver les saisons précédentes.

Si vous souhaitez télécharger un épisode à regarder hors ligne, peut-être pendant votre trajet, vous pouvez vous abonner à ITV Hub+, qui est disponible avec un essai gratuit de sept jours suivi de frais de 3,99 £ par mois. Les téléchargements ne sont disponibles que sur l’application iOS, mais les avantages supplémentaires incluent un rattrapage sans publicité pour tous les utilisateurs.

Vous pouvez également regarder les saisons précédentes de Love Island sur Britbox. Si vous n’avez pas de compte, vous pouvez consulter notre sélection des meilleures émissions de télévision et films sur la plateforme.

Comment regarder Love Island à l’étranger

L’application ITV Hub+ vous permet également de suivre Love Island et d’autres émissions lorsque vous êtes à l’étranger. Cependant, il existe des limitations, notamment l’exclusion de la télévision en direct et une restriction qui vous permet uniquement de rattraper les émissions des pays de l’UE.

Il existe un moyen de contourner cela, mais il est important de souligner que ces méthodes vont à l’encontre des termes et conditions d’ITV.

Pour regarder Love Island depuis n’importe quel pays du monde, vous devrez utiliser un VPN. Un VPN modifie l’emplacement de votre adresse IP, vous pouvez donc choisir de vous connecter à un serveur au Royaume-Uni pour regarder Love Island en ligne.

Nos VPN de choix sont NordVPN ou Surfshark, mais vous pouvez trouver plus de nos favoris dans notre tour d’horizon des meilleurs VPN. Vous pouvez également consulter notre liste de VPN gratuits recommandés. Cependant, ceux-ci ont des options de serveur limitées et vous pouvez donc trouver le streaming plus difficile en utilisant l’un d’entre eux.

Une fois que vous avez installé et connecté à votre VPN et sélectionné un serveur britannique, vous pouvez vous rendre sur TVPlayer.com ou sur le site Web d’ITV ou sur l’application ITV Player, et vous connecter pour regarder Love Island depuis l’étranger.

ITV peut empêcher les VPN de fonctionner à tout moment, il est donc possible que cela ne fonctionne pas toujours. Vous devriez pouvoir contacter le support de votre VPN pour savoir pourquoi.

Il vaut la peine de vérifier d’abord que l’accès à la localisation n’est pas activé sur l’application ITV Hub, car cela peut également entraîner des problèmes d’utilisation d’un VPN. Accédez aux paramètres d’ITV Hub sur votre téléphone ou votre tablette pour vérifier.

La plupart des VPN fonctionneront sur ordinateur ou sur mobile, et il existe également des moyens d’installer et d’utiliser un VPN sur des appareils tels que Amazon Fire TV Stick et les consoles de jeux. Pour les recommandations VPN, consultez notre tour d’horizon des meilleurs services VPN de 2022.