Comment regarder la FA Cup à la télévision, en ligne et à l’étranger

La FA Cup 2022-23 a techniquement commencé en août, mais c’est ce week-end que la plupart des fans de football auront marqué sur leurs calendriers.

Pourquoi? Parce que c’est à ce moment que toutes les équipes de Premier League et de championnat rejoignent la compétition. Cela évoque la possibilité de quelques grands massacres de géants, mais aussi d’une fête du football, avec 32 matchs se déroulant entre vendredi et lundi.

La bonne nouvelle est que chacun est diffusé en direct aux États-Unis. Les téléspectateurs britanniques ont moins d’action à choisir, mais il reste encore neuf matches en direct. Voici tout ce que vous devez savoir, y compris si vous êtes basé en dehors de ces deux pays.

Matches du troisième tour de la FA Cup

Voici tous les jeux à attendre. De nombreuses équipes de Premier League et de championnat jouent contre des adversaires de ligue inférieure:

ven. 6 janv.

Man Utd contre Everton – KO 12h PT / 15h HE / 20h GMT – ESPN + / ITV

sam. 7 janv.

Reading vs Watford – KO 4h30 PT / 7h30 HE / 12h30 GMT – ESPN +

Tottenham vs Portsmouth – KO 4h30 PT / 7h30 HE / 12h30 GMT – ESPN + / BBC

Crystal Palace contre Southampton – KO 4h30 PT / 7h30 HE / 12h30 GMT – ESPN +

Preston vs Huddersfield – KO 4h30 PT / 7h30 HE / 12h30 GMT – ESPN +

Gillingham vs Leicester – KO 4h30 PT / 7h30 HE / 12h30 GMT – ESPN + / BBC

Forest Green vs Birmingham – KO 4h30 PT / 7h30 HE / 12h30 GMT – ESPN +

Millwall contre Sheffield United – KO 7h PT / 10h HE / 15h GMT – ESPN +

Hull vs Fulham – KO 7h PT / 10h HE / 15h GMT – ESPN +

Bournemouth vs Burnley – KO 7h PT / 10h HE / 15h GMT – ESPN +

Blackpool vs Nottingham Forest – KO 7h PT / 10h HE / 15h GMT – ESPN +

Ipswich vs Rotherham – KO 7h PT / 10h HE / 15h GMT – ESPN +

Middlesbrough vs Brighton – KO 7h PT / 10h HE / 15h GMT – ESPN +

Fleetwood contre QPR – KO 7h PT / 10h HE / 15h GMT – ESPN +

Chesterfield contre West Brom – KO 7h PT / 10h HE / 15h GMT – ESPN +

Shrewsbury vs Sunderland – KO 7h PT / 10h HE / 15h GMT – ESPN +

Boreham Wood contre Accrington – KO 7h PT / 10h HE / 15h GMT – ESPN +

Luton vs Wigan – KO 9h30 PT / 12h30 HE / 17h30 GMT – ESPN +

Brentford contre West Ham – KO 9h30 PT / 12h30 HE / 17h30 GMT – ESPN +

Grimsby contre Burton – KO 9h30 PT / 12h30 HE / 17h30 GMT – ESPN +

Sheffield Wednesday contre Newcastle – KO 10h PT / 13h HE / 18h GMT – ESPN + / BBC

Liverpool vs Wolves – KO 12h PT / 15h HE / 20h GMT – ESPN + / ITV4

dim. 8 janv.

Bristol City contre Swansea – KO 4h30 PT / 7h30 HE / 12h30 GMT – ESPN +

Derby vs Barnsley – KO 4h30 PT / 7h30 HE / 12h30 GMT – ESPN +

Norwich contre Blackburn – KO 6h PT / 9h HE / 14h GMT – ESPN +

Cardiff vs Leeds – KO 6h PT / 9h HE / 14h GMT – ESPN + / ITV

Hartlepool contre Stoke – KO 6h PT / 9h HE / 14h GMT – ESPN +

Stockport vs Walsall – KO 6h PT / 9h HE / 14h GMT – ESPN +

Man City contre Chelsea – KO 8h30 PT / 11h30 HE / 16h30 GMT – ESPN + / BBC

Aston Villa contre Stevenage – KO 8h30 PT / 11h30 HE / 16h30 GMT – ESPN + / BBC

lun 9 janv.

Oxford contre Arsenal – KO 12h PT / 15h HE / 20h GMT – ESPN + / ITV

Comment regarder la FA Cup aux États-Unis

Aux États-Unis, la FA Cup est exclusive à ESPN. Cela signifie que vous devrez payer pour un accès complet, bien que certains matchs soient également diffusés sur la chaîne ESPN gratuite.

Mais contrairement au Royaume-Uni, un abonnement signifie que vous pouvez regarder chaque match en direct. Cela coûte 9,99 $ par mois ou 99,99 $ par an, mais de nombreux autres sports en direct sont inclus dans le prix. ESPN + est également l’endroit idéal pour regarder de nombreux matchs de football américain, de hockey, de golf et de basket-ball, ainsi que de nombreuses ligues de football européennes de premier plan.

Vous pouvez vous inscrire maintenant via le site Web d’ESPN.

Comment regarder la FA Cup au Royaume-Uni

La FA Cup est exclusivement diffusée sur des chaînes gratuites au Royaume-Uni, les droits de télévision étant répartis entre la BBC et ITV. Chaque diffuseur partage les meilleurs choix de matchs jusqu’à la demi-finale, mais les deux diffuseront la finale le 3 juin 2023.

Les deux sont gratuits à regarder, à condition que vous ayez une licence TV. Cela coûte actuellement 159 £ par an et est une exigence si vous regardez la télévision en direct ou utilisez BBC iPlayer. Une fois que cela est trié, accédez simplement à BBC One sur votre téléviseur ou dirigez-vous vers iPlayer pour commencer à diffuser.

Les matchs ITV sont disponibles sur ITV1 ou ITV4 via votre téléviseur, ou ITVX (anciennement ITV Hub) lors de la diffusion. Le rattrapage du contenu ITV est exempté de la licence TV, mais vous en aurez besoin si vous regardez en direct.

Comment regarder la FA Cup en dehors des États-Unis ou du Royaume-Uni

Si vous n’êtes pas basé aux États-Unis ou au Royaume-Uni, cela vaut la peine de vérifier quel diffuseur diffuse la FA Cup dans votre pays. S’inscrire là-bas sera le moyen le plus simple de regarder en direct.

Mais si vous êtes juste en vacances ou en voyage à l’étranger, un VPN est votre meilleure option.

Cela vous permet de vous connecter à des serveurs cryptés et d’apparaître dans un autre pays, avec une nouvelle adresse IP qui ne peut pas être retracée jusqu’à vous. Cela en fait également une bonne option pour protéger votre vie privée.

Une option particulièrement intéressante est NordVPN (disponible ici). Installez-le simplement sur votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette et connectez-vous à un serveur américain ou britannique, puis vous serez prêt à partir. Pour d’autres excellents VPN, consultez notre tableau des meilleurs VPN.

