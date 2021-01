La folie du CES (Consumer Electronics Show) est presque là, quoique virtuellement bien sûr, mais Samsung se lance tôt avec une conférence de presse supplémentaire. Il s’appelle The First Look 2021 et voici comment le regarder.

Bien que le principal événement CES de Samsung ait lieu le 11 janvier comme de nombreuses autres marques, celui-ci démarre le 6 janvier à 16h GMT. Vous pouvez regarder la diffusion en direct ici, car nous intégrerons la vidéo en haut lorsqu’elle sera disponible.