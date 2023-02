Comment regarder la diffusion en direct gratuite du Real Madrid contre Valence, l’aperçu du match, les nouvelles de l’équipe et l’heure du coup d’envoi du choc de la Liga

Real Madrid vs Valence diffusion en direct et aperçu du match, jeudi 2 février, 20h GMT

Real Madrid vs Valence diffusion en direct et aperçu du match

Vous cherchez une diffusion en direct Real Madrid vs Valence? Nous avons ce qu'il vous faut. Manchester United vs Nottingham Forest est sur ITV, Viaplay et LaLigaTV au Royaume-Uni.

Britannique à l'étranger ?

Le Real Madrid cherche désespérément à gagner du terrain sur le leader de la ligue, Barcelone. Avec un match en moins sur leurs rivaux, ils les devancent de huit points. Ils font face à un mois de février chargé, avec le début des phases à élimination directe de la Coupe du monde des clubs et de la Ligue des champions – cette dernière contre les finalistes de la saison dernière, Liverpool. Puis en mars, ils rencontrent le Barça en demi-finale de la Copa del Rey.

Le fait de ne pas rattraper bientôt le terrain en Liga pourrait donc obliger Los Blancos à déterminer quelle compétition de coupe ils veulent donner la priorité pour la saison.

Valence, quant à lui, est nouvellement sans manager suite au limogeage de Gennaro Gattuso plus tôt cette semaine. Ils sont sans victoire en championnat depuis avant la Coupe du monde et n’ont qu’un point d’avance sur la zone de relégation.

Le coup d’envoi est à 20h GMT.

Nouvelles de l’équipe

Ferland Mendy du Real Madrid devrait rester longtemps sur la touche avec une blessure aux ischio-jambiers, tandis que Lucas Vazquez et David Alaba sont également absents. Auerlien Tchouameni et Dani Carvajal sont tous les deux de retour de blessures. Luke Modric devrait également revenir dans la formation de départ.

Jaume Domenech et Nico Gonzalez sont tous les deux absents pour Valence, tandis que Thierry Correia reste incertain.

Former

Real Madrid: DWWWL

Valence : LLDWD

Stade

Manchester United contre Nottingham Forest se jouera à Old Trafford.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi du Real Madrid contre Valence est à 20h00 GMT au jeudi 2 février au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé gratuitement sur ITV 4 et ITVX (s’ouvre dans un nouvel onglet)ou sur Viaplay Sports 1 (s’ouvre dans un nouvel onglet) et LaLigaTV (s’ouvre dans un nouvel onglet) avec abonnement.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 15 h HE / 12 h HP. Le match sera diffusé sur ESPN+ (s’ouvre dans un nouvel onglet) et Fubo (s’ouvre dans un nouvel onglet) aux Etats-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Droits TV internationaux de la Liga

• ROYAUME-UNI: Premier Sports et La Liga TV (s’ouvre dans un nouvel onglet) afficher tous les matchs de la Liga, à partir de 9,99 £ par mois. • États-Unis : les matchs de la Liga sont diffusés sur ESPN (s’ouvre dans un nouvel onglet) à partir de 9,99 $ par mois. Si vous prenez un abonnement fuboTV (s’ouvre dans un nouvel onglet) vous pourrez également regarder un certain nombre de matchs de Premier League. Des jeux occasionnels sont diffusés gratuitement sur ITV.

• Canada : la façon de regarder le football de la Liga en 2022/23 est TSN (s’ouvre dans un nouvel onglet), qui détient les droits exclusifs en anglais sur toute l’action. Vous pouvez obtenir un abonnement à partir de 16,66 $ par mois.

• Australie : Optimus Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) a les droits sur les matchs de la Liga, ainsi que sur la Premier League, à partir de 6,99 $ par mois. Les non-abonnés peuvent accéder à l’action via un Récupérer la box TV et d’autres appareils de streaming conviviaux.

• Nouvelle-Zélande: être au sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) montrera les matchs de la Liga à partir de 31,99 $ par mois.