Comment regarder la diffusion en direct de Pokémon Presents

Pokémon Presents est la série de vidéos en cours de la société Pokémon qui révèle les derniers jeux, mises à jour et autres nouvelles sur tout ce qui concerne Pokémon – et la prochaine a lieu cette semaine.

Semblables aux vidéos Nintendo Direct utilisées pour révéler d’autres jeux Nintendo, Pokémon Presents arrive selon un horaire irrégulier, mais est généralement réservé à des annonces assez importantes. Voici quand le prochain doit avoir lieu, comment le regarder et quelles annonces nous attendons.

A quand les prochains Pokémon Presents ?

Il y aura un nouveau Pokémon Presents ce mercredi, 3 août 2022. Cela commence à 6h PDT / 9h EDT / 14h BST / 15h CET. Vous pouvez voir l’annonce officielle ci-dessous :

Comment regarder Pokémon Presents

Le moyen le plus simple de regarder Pokémon Presents est sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon, où chaque vidéo est hébergée. Mieux encore, nous avons intégré le flux de cette semaine ici pour vous :

À quoi s’attendre du prochain événement Pokémon

Pokémon a déjà confirmé que l’événement aura des nouvelles sur les prochains jeux principaux – Pokémon Scarlet et Pokémon Violet (Gen 9).

Nous en apprendrons probablement plus sur le cadre d’inspiration méditerranéenne, les mécanismes de jeu et le Pokédex. Il est possible que nous puissions voir les évolutions des trois starters du jeu : Sprigatito, Fuecoco et Quaxly.

Bien que cela ne soit pas officiellement annoncé, nous pouvons également obtenir des informations sur les mises à jour du monde ouvert Pokémon Legends : Arceus, Pokémon Snap for Switch, ainsi que l’application de brossage de dents Pokémon Smile, le plus petit jeu Pokémon Café Mix et Pokémon Go.