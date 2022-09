Comment regarder la diffusion en direct de Microsoft Surface Event

Presque exactement un an après que Microsoft a organisé son dernier événement Surface, la société en a annoncé un autre.

Il aura lieu en octobre pour la première fois depuis 2019, laissant entrevoir la perspective d’un retour à un événement en personne. Mais de toute façon, il sera disponible pour regarder en ligne dans le monde entier.

Mis à part une heure et une date, Microsoft n’a révélé aucun détail concernant ce qui sera annoncé. Il ne dit même pas que le matériel Surface sera révélé, mais des fuites et des rumeurs indiquent qu’au moins trois nouveaux appareils seront dévoilés. Voici tout ce que vous devez savoir.

Quand est le prochain événement Microsoft Surface ?

Microsoft a confirmé que son prochain événement aura lieu le mercredi 12 octobre 2022. La procédure débutera à 10h HE – c’est 7h PT, 15h BST, 16h CET ou 19h30 IST.

N’oubliez pas que ce n’est que lorsque de nouveaux produits seront lancés. Les précommandes peuvent être mises en ligne immédiatement, mais nous devrons probablement attendre au moins quelques semaines pour qu’elles soient mises en vente.

Comment regarder l’événement Microsoft Surface en direct

Jusqu’à présent, nous n’avons qu’une page d’événement officielle sur le site Web de Microsoft. Il sera probablement disponible pour regarder en direct là-bas, où que vous soyez dans le monde.

Cependant, la société a également diffusé en direct son événement 2021 sur la chaîne YouTube de Microsoft Surface. Ce sera probablement à nouveau le cas, bien qu’une page pour le flux ne soit pas encore disponible.

Enfin, il y a aussi une chance que vous puissiez regarder via le Compte Twitter Microsoft Surface.

À quoi s’attendre de l’événement Microsoft Surface

Avec seulement le lancement du Surface Laptop Go 2 et du Surface Laptop SE axé sur l’éducation, il y a beaucoup de lancements potentiels en octobre. Cependant, selon les fuites et les rumeurs, il semble que seulement trois seront annoncés.

Le premier est le Surface Pro 9, le prochain fleuron 2-en-1 de Microsoft. Après les changements en gros introduits par son prédécesseur, on s’attend naturellement à ce qu’il s’agisse d’une mise à jour plus itérative. Cependant, il semble que l’appareil sera fusionné avec la Surface Pro X, ce qui signifie que certains modèles utilisent un processeur Qualcomm basé sur ARM et offrent un support 5G. Mais des modèles Intel, 4G et Wi-Fi uniquement sont toujours attendus.

Les couleurs New Forest (vert) et Sapphire (bleu) devraient rejoindre les options Platinum et Graphite existantes, tandis que Microsoft pourrait abandonner le modèle SSD de 128 Go au niveau d’entrée.

Ensuite, il y a le Surface Laptop 5, où d’autres changements en gros sont attendus. Ils incluent le passage à un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz sur les modèles 13,5 pouces et 15 pouces, une webcam améliorée et de nouveaux processeurs Intel. Cependant, il se peut qu’il n’y ait pas d’option pour les processeurs AMD cette fois-ci.

Le troisième produit que nous attendons est une mise à jour tant attendue du PC de bureau tout-en-un de Microsoft. Le Surface Studio 3 devrait arriver quatre ans après son prédécesseur, bien que très peu de détails aient été révélés. Les processeurs Intel mis à niveau sont presque certains et une conception remaniée est probable, mais à part cela, tout le monde peut deviner.

Cependant, les produits dont nous ne nous attendons pas à être annoncés sont tout aussi importants. Les Surface Duo 3, Surface Go 4, Surface Laptop Studio 2 et Surface Laptop Go 3 pourraient tous arriver en 2023 à la place.

Apprenez-en plus dans notre article séparé sur ce à quoi vous attendre de l’événement Surface d’octobre.

