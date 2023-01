Comment regarder la demi-finale du double masculin de Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy en Inde

La paire indienne de double masculin Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy sera en action aujourd’hui à l’Open de Malaisie 2023 lorsqu’elle affrontera les Chinois Liang Wei Keng et Wang Chang en demi-finale à Kuala Lumpur. La septième tête de série a battu le duo chinois composé de Liu Yu Chen et Ou Xuan Yi 17-21, 22-20, 21-9 lors des quarts de finale âprement disputés hier.

Satwik et Chirag ont connu une année dernière mémorable lorsqu’ils ont remporté deux titres du World Tour, dont l’India Open Super 500 et l’Open de France Super 750. En plus de cela, ils ont remporté la médaille d’or du CWG et ont joué un rôle essentiel en guidant l’Inde vers le titre de Thomas Cup. et a remporté le bronze aux Championnats du monde.

«Nous avons les mêmes objectifs cette année, essentiellement de bien faire dans les grands événements, y compris le All England où nous n’avons pas remporté de médaille jusqu’à présent. Je suppose qu’un bon spectacle dans 4-5 épreuves en un an sera suffisant pour sceller la qualification olympique”, a déclaré Chirag PTI dans une interview.

Leur affichage étincelant en 2022 a vu la paire se hisser au meilleur classement en carrière du n ° 5 mondial à la fin de l’année et Chirag dit que le prochain objectif est de percer le top 3.

“Atteindre le top 5 était un rêve pour nous mais nous pensons que nous sommes capables d’aller plus haut”, a-t-il déclaré. “Notre objectif cette saison sera le top 3. Nous ne voulons pas garder l’esprit de maintien du classement car nous avons aussi ce qu’il faut pour être le numéro 1 mondial. Il faudra de la cohérence.”

La qualification pour les Jeux olympiques de Paris commence en mai et Chirag a déclaré qu’ils chercheraient à sceller leur place olympique dans la première moitié de la saison.

“Si nous pouvons faire cela en première mi-temps, nous pourrons vraiment nous concentrer sur les grands événements tels que les Championnats du monde, les Jeux asiatiques et les finales du World Tour”, a-t-il déclaré. “Puisque le nombre d’événements sera plus important, nous enverra des inscriptions pour les événements 500 et plus. Si nous réussissons bien dans les deux premiers événements, nous sauterons le suivant pour donner du repos à notre corps.

Voici tout ce que vous devez savoir sur leur match de demi-finale de l’Open de badminton de Malaisie

Quand est-ce que Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy joueront leur match de demi-finale en double messieurs ?

Le match se jouera le 14 janvier.

Où Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy joueront-ils leur match de demi-finale en double messieurs ?

Le concours aura lieu à l’Axiata Arena de Kuala Lumpur.

À quelle heure commence la demi-finale du double masculin de Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy ?

Le match devrait commencer vers 14h10 (IST).

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de demi-finale du double masculin de Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy en Inde ?

Les matchs sont diffusés sur Sports 18 1 et Sports 18 1 HD.

Comment pouvez-vous diffuser en direct le match de demi-finale du double masculin de Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy en Inde?

Il peut être diffusé en direct sur l’application Voot Select.

