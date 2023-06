Comment regarder la couverture Udinese vs Juventus à la télévision et en ligne

La Juventus et l’Udinese viseront toutes deux à terminer la saison de Serie A sur une note gagnante lorsqu’elles s’affronteront lundi. Les deux équipes s’étaient affrontées pour la dernière fois plus tôt cette année en janvier et la Juventus avait remporté le concours par un but à zéro.

Une victoire contre l’Udinese aidera désormais la Juventus à renforcer ses chances de se qualifier pour la Ligue Europa de la saison prochaine. Mais les Bianconeri devront attendre d’autres résultats pour jouer en leur faveur.

Avec 59 points en 37 matches, l’équipe entraînée par Massimiliano Allegri est placée en septième position du classement de la Serie A. La Juventus entrera dans le match après avoir concédé trois défaites lors de ses trois derniers matchs toutes compétitions confondues.

L’Udinese se retrouve à la 12e place du tableau des points de la Serie A. Tout comme la Juventus, l’Udinese a également dû faire face à trois défaites lors de ses trois derniers matches.

Quand aura lieu le match Udinese vs Juventus, Serie A 2022-23 ?

L’Udinese vs Juventus Serie A 2022-23 aura lieu le 5 juin, lundi.

Où se jouera le match Udinese vs Juventus, Serie A 2022-23 ?

Le match Udinese vs Juventus Serie A 2022-23 se jouera à la Dacia Arena d’Udine.

A quelle heure commencera le match Udinese vs Juventus, Serie A 2022-23 ?

Le match Udinese vs Juventus Serie A 2022-23 débutera à 00h30 IST.

Comment diffuser en direct le match Udinese vs Juventus, Serie A 2022-23?

Le match Udinese vs Juventus Serie A 2022-23 sera diffusé en direct sur l’application et le site Web JioCinema en Inde.

Comment regarder le match Udinese vs Juventus, Serie A 2022-23 à la télévision ?

Le match Udinese vs Juventus Serie A 2022-23 sera retransmis en direct sur les chaînes Sports 18 et Sports 18 HD en Inde.

Quels sont les onze de jeu probables du match Udinese vs Juventus, Serie A 2022-23?

Udinese Predicted Playing XI: Marco Silvestri, Rodrigo Becao, Jaka Bijol, Adam Masina, Iyenoma Udogie, Festy Ebosele, Roberto Pereyra, Walace, Sandi Lovric, Lazar Samardzic, Beto

Juventus Prédit jouer XI: Wojciech Szczesny, Fedrico Gatti, Leonardo Bonucci, Danilo, Angel Di Maria, Adrien Rabiot, Filip Kostic, Manuel Locatelli, Juan Cuadrado, Arkadiusz Milik, Federico Chiesa