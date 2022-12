Comment regarder la couverture PKL 2022-23 à la télévision et en ligne

Les UP Yoddhas et Bengaluru Bulls occupent les troisième et quatrième positions du classement Pro Kabaddi. Les deux équipes ont fait des démonstrations dominantes cette saison et espèrent avoir une emprise de fer sur ces positions recherchées en séries éliminatoires.

UP et Bengaluru ne sont séparés que par deux points pour le moment et tout cela pourrait changer après ce match. Pardeep Narwal a été en pleine forme pour les Yoddhas, réclamant 13 points sur le tapis lors de leur précédente rencontre contre U Mumba. Il a également joué un rôle central dans leur victoire contre les Bengal Warriors.

Il est en pleine forme et Bengaluru devra le contenir s’ils veulent tirer quelque chose de ce match. Les Bengaluru Bulls ont perdu leur dernier match contre les Jaipur Pink Panthers par une énorme marge.

Les Bulls n’ont pas eu la meilleure forme avant ce match. Ils rechercheraient des résultats positifs et espèrent que leur homme principal, Bharat, pourra les aider à franchir la ligne d’arrivée dans ce match.

Avec la course pour les quatre premiers aussi proche que jamais, Bengaluru Bulls vs UP Yoddhas promet d’être une affaire alléchante.

Avant le match PKL de lundi entre Bengaluru Bulls et UP Yoddhas; voici tout ce que vous devez savoir :

Quand aura lieu le match Pro Kabaddi League 2022-23 entre Bengaluru Bulls et UP Yoddhas ?

Le match Pro Kabaddi League 2022-23 entre Bengaluru Bulls et UP Yoddhas aura lieu le 4 décembre, dimanche.

Où se jouera le match de la Pro Kabaddi League 2022-23 Bengaluru Bulls vs UP Yoddhas ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre Bengaluru Bulls et UP Yoddhas se jouera au Gachibowli Indoor Stadium à Hyderabad.

À quelle heure commencera le match de la Pro Kabaddi League 2022-23 entre Bengaluru Bulls et UP Yoddhas ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre Bengaluru Bulls et UP Yoddhas débutera à 20h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Bengaluru Bulls vs UP Yoddhas Pro Kabaddi League?

Le match Bengaluru Bulls vs UP Yoddhas Pro Kabaddi League sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Bengaluru Bulls vs UP Yoddhas Pro Kabaddi League ?

Le match Bengaluru Bulls vs UP Yoddhas Pro Kabaddi League sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Bengaluru Bulls vs UP Yoddhas Composition possible

Composition de départ prévue des Bulls de Bengaluru : Bharat, Vikash Khandola, Sachin Narwal, Mahender Singh, Aman, Mayur Kadam, Neeraj Narwal

UP Yoddhas a prévu la composition de départ : Pardeep Narwal, Rohit, Ashu Singh, Nitesh Kumar, Gurdeep, Sumit, Mahipal

