Comment regarder la couverture Inde vs Mongolie à la télévision et en ligne

L’équipe indienne de football lancera sa campagne de Coupe Intercontinentale 2023 avec un match contre la Mongolie. Le match entre l’Inde et la Mongolie se jouera au stade Kalinga de Bhubaneshwar le 9 juin, vendredi. Outre l’Inde et la Mongolie, le football libanais et le Vanuatu sont les deux autres équipes qui participeront à la compétition. Le Liban et le Vanuatu seront impliqués dans le match d’ouverture de la compétition. La Coupe Intercontinentale de cette année sera la troisième édition de l’histoire du tournoi. La première édition du concours a eu lieu en 2018 et l’Inde avait soulevé le trophée il y a cinq ans. L’équipe de football nord-coréenne a remporté le titre lors de la deuxième édition.

Les quatre équipes participantes s’affronteront cette fois dans un format de tournoi à la ronde. A l’issue de la première étape, les deux meilleures équipes se qualifieront pour la finale. La Coupe Intercontinentale 2023 sera la clé pour l’équipe de football indienne avant la très médiatisée Coupe d’Asie de l’AFC, qui se jouera au Qatar plus tard cette année.

« Chaque match sera un défi pour nous. Nous avons eu assez de temps pour la préparation. Nous devons être physiquement prêts pour ces matchs et tout prendre en main. Nos joueurs sont ici pour prouver qu’ils méritent leur place dans l’équipe nationale », a déclaré l’entraîneur-chef de l’Inde Igor Stimac lors de la conférence de presse d’avant-tournoi.

« Les trois autres équipes sont mieux classées que nous. Mais nous allons nous battre et essayer d’avoir de meilleurs matchs contre eux. Nous sommes très motivés pour présenter notre football ici », a déclaré l’entraîneur-chef de la Mongolie, Ichiro Otsuka.

Quand se jouera le match de Coupe Intercontinentale 2023 entre l’Inde et la Mongolie ?

Le match de la Coupe Intercontinentale 2023 entre l’Inde et la Mongolie se jouera le 9 juin, vendredi.

Où se jouera Inde vs Mongolie, Coupe Intercontinentale 2023 ?

La Coupe intercontinentale Inde vs Mongolie 2023 se jouera au stade Kalinga de Bhubaneshwar.

À quelle heure commencera l’Inde contre la Mongolie, Coupe Intercontinentale 2023 ?

L’Inde contre la Mongolie, Coupe Intercontinentale 2023 débutera à 19h30 IST.

Comment diffuser en direct l’Inde contre la Mongolie, Coupe Intercontinentale 2023?

Inde vs Mongolie, la Coupe Intercontinentale 2023 sera diffusée en direct sur Hotstar et JioTV en Inde.

Comment regarder Inde vs Mongolie, Coupe Intercontinentale 2023 à la télévision ?

Inde vs Mongolie, la Coupe Intercontinentale 2023 sera retransmise en direct sur le réseau Stars Sports en Inde.