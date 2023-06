Comment regarder la couverture Inde vs Liban à la télévision et en ligne

Grâce à leurs deux victoires consécutives contre la Mongolie et le Vanuatu, l’Inde a déjà réservé son billet pour la finale de la Coupe Intercontinentale. Les Men in Blue tenteront de poursuivre sur leur lancée gagnante pour le reste du tournoi dans le but de remporter l’argenterie. L’Inde terminera sa campagne en phase de groupes de la Coupe Intercontinentale avec un formidable défi alors qu’elle affrontera l’adversaire statistiquement le plus robuste du tournoi, le Liban, lors du dernier match de groupe. L’affrontement à haute tension aura lieu au stade Kalinga de Bhubaneswar le 15 juin. Le match débutera jeudi à 19h30.

Alors que l’Inde a déjà atteint la finale, le match contre le Liban pourrait ne pas être une tâche importante du point de vue du tournoi. Mais comme il sera considéré comme une égalité officielle, le résultat du match aura un impact sur leur classement FIFA. L’Inde occupe actuellement la 101e place du classement, tandis que le Liban est 99e. Une victoire contre un adversaire mieux placé aidera l’Inde à améliorer sa place dans le classement.

Pendant ce temps, le Liban a atterri dans une situation délicate après avoir été tenu à un match nul et vierge par la Mongolie lors du dernier match. Ils devront récolter au moins un point contre l’Inde pour assurer leur place en finale. Mais s’il perd le match, le Liban devra dépendre de l’issue du match Mongolie-Vanuatu. Si la Mongolie sort victorieuse et que le Liban perd, les deux équipes termineront la ligue de groupes avec les mêmes points lorsque la différence de buts aura le dernier mot.

Avant le match de la Coupe Intercontinentale de jeudi entre l’Inde et le Liban ; voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de Coupe Intercontinentale entre l’Inde et le Liban ?

Le match de Coupe Intercontinentale entre l’Inde et le Liban aura lieu le 15 juin, jeudi.

Où se jouera le match de Coupe Intercontinentale Inde vs Liban ?

Le match de la Coupe Intercontinentale entre l’Inde et le Liban se jouera au stade Kalinga de Bhubaneswar.

A quelle heure débutera le match de Coupe Intercontinentale entre l’Inde et le Liban ?

Le match de la Coupe Intercontinentale entre l’Inde et le Liban débutera jeudi à 00h15 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de la Coupe Intercontinentale Inde vs Liban ?

Le match Inde vs Liban sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Inde vs Liban Intercontinental Cup ?

Le match Inde vs Liban sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney Plus Hotstar en Inde.

Inde vs Liban Possible XI de départ :

Composition de départ prévue pour l’Inde : Gurpreet Singh Sandhu (GK), Pritam Kotal, Anwar Ali, Sandesh Jhingan, Subhasish Bose, Jeakson Singh, Anirudh Thapa, Sahal Abdul Samad, Lallianzuala Chhangte, Sunil Chhetri, Naorem Mahesh Singh

Liban Prévision de départ : Ali Sabeh (GK), Hussein Zein, Mohammad El Hayek, Maxime Aoun, Jihad Ayoub, Hassan Saad, Walid Chouar, Ali Tneich, Zein Abidine Farran, Nader Matar, Karim Darwich