Comment regarder la couverture du Grand Prix F1 de Miami à la télévision et en ligne

Sergio Perez partira de la pole au Grand Prix de Miami, où il a été autorisé à courir à la fois pour la victoire et le championnat.

Perez devance son coéquipier Red Bull Max Verstappen de seulement six points au classement du championnat et le patron de l’équipe, Christian Horner, a promis à Miami de permettre aux pilotes de courir pour le titre. Verstappen, le double champion en titre de F1, et Perez ont chacun deux victoires cette année alors que Red Bull a balayé les quatre courses et terminé 1-2 à trois reprises.

La pole pour Perez était la troisième de sa carrière, mais les deux autres étaient sur le circuit urbain de Djeddah. Perez a remporté le Grand Prix d’Azerbaïdjan et tentera d’en faire deux d’affilée dimanche.

Fernando Alonso partira en première ligne pour la première fois de sa saison renaissante avec la nouvelle équipe Aston Martin. Il vise sa 33e victoire en carrière en F1, ce qui serait une première pour Aston Martin.

Carlos Sainz Jr. s’est qualifié troisième pour Ferrari et a été suivi par Kevin Magnussen dans son effort de qualification le plus élevé de la saison. Magnussen roule pour Haas, la seule équipe américaine en F1.

Pierre Gasly d’Alpine s’est qualifié cinquième et a été suivi par George Russell de Mercedes et Leclerc.

Verstappen s’est qualifié neuvième.

GP de F1 à Miami : Grille de départ

Sergio PEREZ Redbull Fernando ALONSO Aston Martin Carlos SAINZ Ferrari Kévin MAGNUSSEN Haas Pierre Gasly Alpin George RUSSELL Mercedes Charles LECLERC Ferrari Esteban Ocon Alpin Max VERSTAPPEN Redbull Valtteri BOTTAS Alfa Romeo Alexandre ALBON Williams Nico HULKENBERG Haas Lewis Hamilton Mercedes ZHOU Guanyu Alfa Romeo Nyck DE VRIES AlphaTauri Lando NORRIS McLaren Yuki TSUNODA AlphaTauri Lance STROLL Aston Martin Oscar PIASTRI McLaren Logan SARGEANT Williams

Quand aura lieu le Grand Prix de Miami 2023 ?

La course principale du Grand Prix de Miami 2023 aura lieu le 7 mai, dimanche.

Où se déroulera le Grand Prix de Miami 2023 ?

Le Grand Prix de Miami 2023 se tiendra au Miami International Autodrome.

À quelle heure débutera le Grand Prix de Miami 2023 ?

La course principale du Grand Prix de Miami débutera à 1 h 00 IST (8 mai, lundi en Inde).

Comment diffuser en direct le Grand Prix de Miami 2023 ?

Le match du Grand Prix de Miami 2023 sera diffusé en direct sur F1 TV Pro.

Comment regarder le Grand Prix de Miami 2023 à la télévision ?

Le Grand Prix de Miami 2023 ne sera pas retransmis en direct en Inde.

(Avec les contributions des agences)

