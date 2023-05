Comment regarder la couverture d’Everton contre Manchester City à la télévision et en ligne

Malgré sa victoire 5-1 sur Brighton, Everton a suffisamment de travail à faire dans les matchs restants pour effacer complètement la menace de relégation. Ils sont juste à l’extérieur de la zone de largage et titubent à la 17e place avec 32 points en 35 matches.

Dans ce scénario, Everton se prépare à relever un défi difficile. Les Toffees accueilleront le top de table Manchester City lors du prochain match de Premier League. Le match se jouera à Goodison Park à Liverpool le 14 mai. Les yeux seront rivés sur Abdoulaye Doucoure et Dwight McNeil d’Everton qui viennent de terminer une sortie mémorable. Les deux ont marqué un doublé lors de la dernière apparition contre Brighton.

Manchester City a mis fin à sa séquence de 5 victoires consécutives après avoir été tenu en échec 1-1 par le Real Madrid lors du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions. Avant d’aborder le match retour, les garçons de Pep Guardiola espèrent gagner en confiance en remportant le match d’Everton. City a toujours un point d’avance sur Arsenal, deuxième du classement de la Premier League avec 4 matchs en moins.

Avant le match de Premier League 2022-23 entre Everton et Manchester City, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de Premier League 2022-23 entre Everton et Manchester City ?

Le match de Premier League 2022-23 entre Everton et Manchester City aura lieu le 14 mai, dimanche.

Où se jouera le match de Premier League 2022-23 Everton vs Manchester City ?

Le match de Premier League 2022-23 entre Everton et Manchester City se jouera au Goodison Park de Liverpool.

A quelle heure débutera le match de Premier League 2022-23 entre Everton et Manchester City ?

Le match de Premier League 2022-23 entre Everton et Manchester City débutera dimanche à 18h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Everton vs Manchester City Premier League 2022-23?

Le match Everton vs Manchester City sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Everton vs Manchester City Premier League 2022-23 ?

Le match Everton vs Manchester City sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney Plus Hotstar en Inde.

Everton vs Manchester City possible onze de départ :

Composition de départ prévue pour Everton : Pickford, Patterson, Mina, Tarkowski, Mykolenko, Gueye, Garner, Iwobi, Doucoure, McNeil, Calvert-Lewin

Composition de départ prévue pour Manchester City : Ederson, Walker, Dias, Laporte, Rodri, Lewis, Mahrez, Alvarez, Gundogan, Foden, Haaland