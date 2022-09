Le lundi 12 septembre, la Durand Cup 2023 recevra ses derniers demi-finalistes alors que le Hyderabad FC et le Rajasthan United FC s’affronteront lors de l’ultime match de quart de finale au stade historique de Salt Lake à Kolkata.

Le Hyderabad FC, champion en titre de la Super League indienne, s’est qualifié en tête du groupe C, après avoir remporté trois victoires massives et n’avoir subi qu’une défaite solitaire lors de son premier match contre Army Green. Ils sont en pleine forme et entrent dans le match après des performances incroyables contre les meilleures équipes.

COUPE D’ASIE 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | RÉSULTATS

Le meilleur buteur d’Hyderabad, Bartholomew Ogbeche, a été en pleine forme devant le but et a marqué des buteurs dans le tournoi tant convoité. Il a formé un bon tandem avec son partenaire d’attaque Joel Chianese qui sera également une grande menace pour les oppositions d’Hyderabad à l’approche des prochaines étapes.

Pendant ce temps, Rajasthan United a réalisé une course de rêve dans la Durand Cup jusqu’à présent. Ils ont surpassé des équipes fortes comme l’ATK Mohun Bagan et le SC East Bengal pour se qualifier pour les quarts de finale. Le prodige indien de 17 ans Gyamar Nikum a été le meilleur buteur du Rajasthan. Cependant, le Rajasthan devra jouer hors de sa peau pour surclasser un fort Hyderabad FC.

Avant le match de Durand Cup entre Hyderabad FC et Rajasthan United FC, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de Durand Cup entre Hyderabad FC et Rajasthan United FC ?

Le match de quart de finale de la Coupe Durand entre le Hyderabad FC et le Rajasthan United FC se jouera le lundi 12 septembre.

Où se jouera le match entre Hyderabad FC et Rajasthan United FC ?

Le match de quart de finale de la Coupe Durand entre le Hyderabad FC et le Rajasthan United FC se jouera au Salt Lake Stadium de Kolkata, au Bengale occidental.

A quelle heure commencera le match entre Hyderabad FC et Rajasthan United FC ?

Le quart de finale de la Coupe Durand entre le Hyderabad FC et le Rajasthan United FC débutera à 18h00 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre Hyderabad FC et Rajasthan United FC ?

Le match de quart de finale de la Coupe Durand entre le Hyderabad FC et le Rajasthan United FC sera diffusé sur le réseau Sports 18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre Hyderabad FC et Rajasthan United FC ?

Le match de quart de finale de la Coupe Durand entre le Hyderabad FC et le Rajasthan United FC sera diffusé en direct sur l’application Voot et JioTV.

Composition de départ prévue du Rajasthan United FC : Roy Bhaskar (Gk), Akhand Tarif, Ambekar Abhishek, Bhatt Hardik, Chadha Puneet, Chawan Anil, Nikum Gyamar, Ramos Omar, Harmanjot Singh, Bonet Francesc, Manzi Pedro

Composition prévue pour le football du Hyderabad FC : Gurmeet Singh (Gk), Chinglensana Singh, Nim Dorjee, Akash Mishra, Manoj Mohammad, Joao Victor, Sahil Tavora, Lalchungnunga Chhangte, Joel Chianese, Aaren D’Silva, Bartholomew Ogbeche

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici