Comment regarder la couverture des matchs à élimination directe de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 à la télévision et en ligne en Inde

L’histoire du Japon dans la Coupe du Monde de la FIFA 2022 n’a rien de moins qu’un conte de fées. Ils faisaient partie d’un groupe difficile qui comprenait des pays comme l’Espagne et l’Allemagne, tous deux connus comme des puissances du football. Malgré toutes les chances contre eux, le Japon a battu les équipes espagnole et allemande non seulement pour se qualifier, mais aussi pour dominer leur groupe. Après une défaite 1-0 contre le Costa Rica lors de leur deuxième match, il semblait que l’équipe japonaise pourrait ne pas se qualifier pour le tour suivant, mais c’est de cela que les rêves sont faits.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

La Croatie apporte avec elle une riche expérience. Vous avez Luka Modric rassemblant ses troupes au milieu du parc avec Andrej Kramaric qui fournit une grande menace d’attaque. Le jeune Josko Gvardiol a été l’un de leurs meilleurs performeurs dans cette édition de la Coupe du monde. Il gère le jeu avec maturité et le défenseur de 20 ans est un roc.

Ce huitième de finale est celui qui promet beaucoup de surprises. La Croatie a atteint la finale de la Coupe du monde la dernière fois et a l’expérience pour vaincre de telles situations. Le Japon, quant à lui, a montré qu’il était plus que capable de battre les grands.

Avant le match de Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Japon et la Croatie, voici tout ce que vous devez savoir.

Quand aura lieu le match de Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Japon et la Croatie ?

Le match de la Coupe du monde de football 2022 entre le Japon et la Croatie aura lieu le 5 décembre, lundi.

Où se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Japon et la Croatie ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Japon et la Croatie se jouera au stade Al Janoub.

À quelle heure commencera le match Japon-Croatie de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Japon et la Croatie débutera à 20h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Japon-Croatie de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Japon vs Croatie de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera télévisé sur les chaînes Sports 18 et Sports 18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Japon-Croatie de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Japon vs Croatie de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera diffusé en direct sur l’application JioCinema.

Japon vs Croatie Onze de départ possibles

Composition de départ prévue pour le Japon : S Gonda, T Tomiyasu, M Yoshida, S Taniguchi, J Ito, Endo, H Morita, Y Nagatomo, T Kubo, D Maeda, D Kamada

Composition de départ de la Croatie : D Livakovic; J Juranovic, D Lovren, J Gvardiol, B Sosa, L Modric, M Brozovic, M Kovacic, A Kramaric, M Livaja, I Perisic

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici