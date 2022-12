Comment regarder la couverture des demi-finales de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 à la télévision et en ligne en Inde

L’Argentine a franchi la ligne contre les Pays-Bas en quart de finale par tirs au but. Lionel Messi a réalisé une brillante performance en obtenant un but et une passe décisive pendant le temps réglementaire. L’équipe néerlandaise a réussi à sauver un peu d’espoir après que Wout Weghorst ait marqué à la 83e minute et tard dans le temps d’arrêt. Les choses sont devenues fougueuses dans le temps supplémentaire et Denzel Dumfries a reçu un carton rouge.

Les Croates ont également dû endurer une rude épreuve lors de leur huitième de finale contre le Brésil. La Selecao a mené grâce à un superbe but de Neymar dans le temps additionnel mais Bruno Petkovic a égalisé à la 117e minute. Luka Modric and Co a battu les Brésiliens aux tirs au but alors que Dominik Livaković était à nouveau leur héros entre les poteaux.

La Croatie a triomphé la dernière fois qu’elle a affronté l’Argentine en phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA 2018. Il sera intéressant de voir comment les choses se dérouleront cette fois-ci avec une place en finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 en jeu.

Quand aura lieu le match de Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Argentine et la Croatie ?

Le match de la Coupe du monde de football 2022 entre l’Argentine et la Croatie aura lieu le 14 décembre, mercredi.

Où se jouera le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Argentine et la Croatie ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Argentine et la Croatie se jouera au stade Lusail.

À quelle heure commencera le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Argentine et la Croatie ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Argentine et la Croatie débutera à 00h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Argentine vs Croatie de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Argentine vs Croatie de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera télévisé sur les chaînes Sports 18 et Sports 18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Argentine vs Croatie de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Argentine vs Croatie de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera diffusé en direct sur l’application JioCinema.

Argentine vs Croatie Onze de départ possibles

Composition de départ prévue pour l’Argentine : E Martinez, N Molina, L Martinez, C Romero, N Otamendi, M Acuna, R de Paul, E Fernandez, Mac Allister, L Messi, J Alvarez

Composition de départ prévue pour la Croatie : Dominik Livaković, Josip Juranović, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Andrej Kramaric, Marko Livaja, Ivan Perisic

