Comment regarder la couverture des demi-finales de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 à la télévision et en ligne en Inde ?

La France affrontera le Maroc lors de la demi-finale à succès de la Coupe du monde jeudi. L’équipe de Didier Deschamps a éliminé l’équipe d’Angleterre étoilée de manière catégorique en quart de finale et ressemble à l’équipe à battre.

Malgré plusieurs blessures, les champions en titre se sont très bien comportés dans le tournoi jusqu’à présent. Kylian Mbappe et Olivier Giroud ont terrorisé les défenses. En fait, Mbappe a marqué cinq buts jusqu’à présent dans le tournoi et est le candidat le plus sérieux pour le Golden Boot. De plus, le but sensationnel d’Aurélien Tchouaméni hors de la surface contre l’Angleterre a montré la qualité des Bleus.

L’équipe de Walid Regragui ne sera pas perturbée par la tâche ardue qui l’attend et visera à prolonger sa course de rêve à la Coupe du monde. Les Lions de l’Atlas de haut vol ont surpris le Portugal samedi. Cependant, leur capitaine Romain Saiss est un énorme doute pour l’affrontement à enjeux élevés car il a été étiré hors du terrain 57 minutes après le début de la victoire contre le Portugal. Reste à savoir si Saiss pourra récupérer à temps pour ce qui sera le match de sa vie.

Avant la demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA entre la France et le Maroc, voici tout ce que vous devez savoir :

Quand se jouera le match entre la France et le Maroc ?

Le match entre la France et le Maroc se jouera le 15 décembre, jeudi.

Où se jouera le match entre la France et le Maroc ?

Le match entre la France et le Maroc se jouera au stade Al Bayt.

A quelle heure débutera le match entre la France et le Maroc ?

Le match entre la France et le Maroc débutera à 00h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre la France et le Maroc ?

Le match entre la France et le Maroc sera diffusé sur le réseau Sports 18.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre la France et le Maroc ?

Le match entre la France et le Maroc sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Composition de départ probable pour la France : Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Théo Hernandez ; Aurélien Tchouameni, Adrien Rabiot ; Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ; Olivier Giroud

Composition de départ probable du Maroc : Yassine Bounou ; Achraf Hakimi, Jawad El Yamiq, Romain Saiss, Yahia Attiyat Allah ; Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Selim Amallah ; Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal

