Comment regarder la couverture de West Ham United contre Manchester United à la télévision et en ligne

Après avoir raté le match de Premier League contre Manchester City plus tôt cette semaine, le trio de West Ham composé de Tomas Soucek, Declan Rice et Nayef Aguerd devrait revenir dans le onze de jeu pour le match de Premier League de dimanche. Lors de leur prochaine affectation, West Ham accueillera Manchester United au stade de Londres. L’équipe londonienne participera à la rencontre de dimanche après avoir perdu cinq de ses six derniers matches de Premier League contre Manchester United. Les Hammers n’ont remporté aucune victoire lors de leurs trois derniers matchs. Avec 34 points en autant de matchs, West Ham se place en 15e position au classement de la Premier League. Manchester United et West Ham s’étaient affrontés pour la dernière fois en mars et les Red Devils étaient sortis vainqueurs de ce match de la FA Cup par trois buts contre un.

Manchester United occupe désormais la quatrième place du tableau des points de la Premier League. Lors de son dernier match, Manchester United a dû faire face à une déchirante défaite 1-0 contre Brighton.

Quand aura lieu le match West Ham United vs Manchester United, Premier League 2022-23 ?

Le match de Premier League entre West Ham United et Manchester United se jouera le 7 mai, dimanche.

Où se jouera le match West Ham United vs Manchester United, Premier League 2022-23 ?

Le match de Premier League entre West Ham United et Manchester United se jouera au stade de Londres.

À quelle heure commencera le match West Ham United vs Manchester United, Premier League 2022-23?

Le match de Premier League entre West Ham United et Manchester United débutera à 23h30 IST.

Comment diffuser en direct le match West Ham United vs Manchester United, Premier League 2022-23?

Le match de Premier League entre West Ham United et Manchester United sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar en Inde.

Comment regarder le match West Ham United vs Manchester United, Premier League 2022-23 à la télévision ?

Le match de Premier League entre West Ham United et Manchester United sera retransmis en direct sur Star Sports Network en Inde.

Quels sont les onze probables de West Ham United contre Manchester United ?

West Ham United a prédit la composition de départ: Lukasz Fabianski, Thilo Kehrer, Nayef Aguerd, Angelo Ogbonna, Aaron Cresswell, Lucas Paqueta, Declan Rice, Tomas Soucek, Jarrod Bowen, Michail Antonio, Said Benrahma

Manchester United a prédit la formation de départ : David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Luke Shaw, Diogo Dalot, Christian Eriksen, Casemiro, Antony, Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Marcus Rashford

