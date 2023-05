Comment regarder la couverture de Southampton contre Liverpool à la télévision et en ligne

En raison de leur match nul 1-1 avec Aston Villa lors du dernier match, Liverpool est désormais confirmé comme étant hors du top quatre. Les Reds ne se battront que par fierté lors de la dernière journée de cette saison de Premier League. Lors de leur dernier match, Liverpool tentera de récolter trois points contre un Southampton dévasté et de conclure la saison sur une note positive. Le match se jouera au domicile de Southampton – St Mary’s Stadium – le 28 mai.

Les positions finales des deux équipes ont déjà été finalisées. Après une saison lamentable, Southampton a été relégué et ne pourra pas participer au plus haut niveau la saison prochaine. En 37 apparitions jusqu’à présent, Southampton n’a remporté que 6 victoires. Pendant ce temps, Liverpool a été assez impressionnant lors de ses cinq derniers matchs de championnat, enregistrant quatre victoires consécutives tandis que la dernière s’est soldée par un match nul. Mais ils ont pris un peu de retard dans la réservation d’un siège en Ligue des champions. Avec 66 points à son actif, Liverpool est désormais cinquième du classement de la Premier League et restera dans cette position jusqu’à la fin de la saison.

Avant le match de Premier League 2022-23 de dimanche entre Southampton et Liverpool, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Premier League 2022-23 entre Southampton et Liverpool ?

Le match de Premier League 2022-23 entre Southampton et Liverpool aura lieu le 28 mai, dimanche.

Où se jouera le match de Premier League 2022-23 entre Southampton et Liverpool ?

Le match de Premier League 2022-23 entre Southampton et Liverpool se jouera au St Mary’s Stadium.

A quelle heure débutera le match de Premier League 2022-23 entre Southampton et Liverpool ?

Le match de Premier League 2022-23 entre Southampton et Liverpool débutera dimanche à 21 h IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Southampton vs Liverpool Premier League 2022-23?

Le match Southampton vs Liverpool sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Southampton vs Liverpool Premier League 2022-23 ?

Le match Southampton vs Liverpool sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney Plus Hotstar en Inde.

Southampton vs Liverpool Onze de départ possibles :

Formation de départ prévue pour Southampton : McCarthy, Bree, Bednarek, Lyanco, Walker-Peters, Ward-Prowse, Lavia, Walcott, Alcaraz, Elyounoussi, Aribo

Formation de départ prévue pour Liverpool : Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas, Milner, Fabinho, Oxlade-Chamberlain, Salah, Firmino, Diaz