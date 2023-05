Comment regarder la couverture de Newcastle United contre Arsenal à la télévision et en ligne

L’arrière central d’Arsenal Jakub Kiwior a obtenu son premier départ en Premier League lors du match contre Chelsea plus tôt cette semaine et le défenseur polonais a fait une sortie impressionnante dans le derby de Londres. Kiwior a effectué trois interceptions vitales pour contrecarrer l’attaque de Chelsea. Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, devrait désormais sélectionner Kiwior dans le onze de jeu lors du match contre Newcastle United dimanche. Le match de Premier League entre Newcastle United et Arsenal se jouera à St James ‘Park. Kiwior devrait s’aligner dans la défense d’Arsenal avec le défenseur central brésilien Gabriel. Les défenseurs William Saliba et Takehiro Tomiyasu restent cependant toujours indisponibles pour les Gunners. Arsenal entrera dans la compétition après avoir battu ses rivaux de la ville Chelsea 3-1.

Newcastle United est invaincu lors de ses trois derniers matchs. Les Magpies viseront désormais à remporter trois matches consécutifs à domicile en Premier League contre Arsenal pour la première fois depuis 1996. Avec 65 points en 33 matches, Newcastle United se retrouve à la troisième place du classement de la Premier League.

Quand se jouera le match Newcastle United vs Arsenal, Premier League 2022-23 ?

Le match de Premier League entre Newcastle United et Arsenal se jouera le 7 mai, dimanche.

Où se jouera le match Newcastle United vs Arsenal, Premier League 2022-23 ?

Le match de Premier League entre Newcastle United et Arsenal se jouera à St James’ Park.

À quelle heure commencera le match Newcastle United vs Arsenal, Premier League 2022-23?

Le match de Premier League entre Newcastle United et Arsenal débutera à 21h00 IST.

Comment diffuser en direct le match Newcastle United vs Arsenal, Premier League 2022-23?

Le match de Premier League entre Newcastle United et Arsenal sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar en Inde.

Comment regarder le match Newcastle United vs Arsenal, Premier League 2022-23 à la télévision ?

Le match de Premier League entre Newcastle United et Arsenal sera retransmis en direct sur Star Sports Network en Inde.

Quels sont les XI probables de Newcastle United contre Arsenal ?

Équipe de départ de Newcastle United : Nick Pope, Kieran Trippier, Fabian Schar, Sven Botman, Daniel Burn, Joseph Willock, Bruno Guimaraes, Joelinton, Jacob Murphy, Alexander Isak, Anthony Gordon

Arsenal prédit la composition de départ : Aaron Ramsdale, Ben White, Gabriel, Jakub Kiwior, Oleksandr Zinchenko, Granit Xhaka, Jorginho, Martin Odegaard, Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Leandro Trossard

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives, consultez les détails du porte-casquette orange et violet ici