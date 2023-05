Comment regarder la couverture de Manchester United contre Fulham à la télévision et en ligne

Manchester United s’est déjà classé parmi les quatre premiers cette saison et reviendra en Ligue des champions la saison prochaine. Avec 72 points en 37 matches, les Red Devils sont désormais troisièmes du classement de Premier League. S’ils veulent confirmer la position, United devra récolter les trois points de leur dernier match contre Fulham. Les garçons d’Erik Ten Hag joueront leur ultime match de cette saison devant les supporters locaux en accueillant Fulham à Old Trafford le 28 mai. Le match débutera à 21 h IST.

Il y a encore une possibilité que Manchester United termine la saison à la quatrième place car il n’est séparé que de deux points de Newcastle. Si United perdait des points contre Fulham et que Newcastle pouvait vaincre Chelsea lors de leur dernier match, les Magpies passeraient à la troisième place. Pendant ce temps, Fulham se dirige vers une autre finition en milieu de tableau. Ils sont actuellement au 10e rang du décompte avec 52 points et devraient rester dans cette position jusqu’à la fin de la saison.

Avant le match de Premier League 2022-23 de dimanche entre Manchester United et Fulham, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Premier League 2022-23 entre Manchester United et Fulham ?

Le match de Premier League 2022-23 entre Manchester United et Fulham aura lieu le 28 mai, dimanche.

Où se jouera le match de Premier League 2022-23 Manchester United vs Fulham ?

Le match de Premier League 2022-23 entre Manchester United et Fulham se jouera à Old Trafford.

A quelle heure débutera le match de Premier League 2022-23 entre Manchester United et Fulham ?

Le match de Premier League 2022-23 entre Manchester United et Fulham débutera dimanche à 21 h IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Manchester United vs Fulham Premier League 2022-23?

Le match Manchester United vs Fulham sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Manchester United vs Fulham Premier League 2022-23 ?

Le match Manchester United vs Fulham sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney Plus Hotstar en Inde.

Manchester United vs Fulham Possible onze de départ :

Composition de départ prévue de Manchester United : De Gea, Shaw, Lindelof, Varane, Wan Bissaka, Casemiro, Eriksen, Antony, Fernandes, Sancho, Martial

Composition de départ prévue pour Fulham : Leno, Tete, Adarabioyo, Diop, Robinson, Reed, Palhinha, Wilson, Cairney, Willian, Mitrovic