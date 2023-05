Comment regarder la couverture de l’AS Roma contre l’Inter Milan à la télévision et en ligne

Sans victoire lors de ses trois derniers matches, l’AS Roma cherchera la victoire lors de son prochain match de Serie A face à une Inter Milan de haut vol. La Roma accueillera le concours au Stadio Olimpico le 6 mai. Après 33 matchs, la Roma partage les mêmes points (58 points) avec l’Atalanta et l’AC Milan. Mais ils doivent encore s’assurer une place dans une compétition de l’UEFA. Lors de sa précédente apparition en championnat, la Roma avait été tenue en échec 1-1 par Monza.

L’Inter Millan débordera de confiance en raison de sa victoire 6-0 contre Vérone lors du dernier match. Edin Dzeko et Lautaro Martinez ont excellé à l’occasion et ont marqué deux buts chacun. Une victoire contre la Roma les aidera non seulement à s’emparer de la quatrième place du classement de la Serie A, mais leur donnera également un énorme regain de confiance avant la demi-finale de la Ligue des champions contre les rivaux du derby, l’AC Milan.

Avant le match de Serie A 2022-23 de samedi entre l’AS Roma et l’Inter Milan; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Serie A 2022-23 entre l’AS Roma et l’Inter Milan ?

Le match de Serie A 2022-23 entre l’AS Roma et l’Inter Milan aura lieu le samedi 6 mai.

Où se jouera le match de Serie A 2022-23 AS Roma vs Inter Milan ?

Le match de Serie A 2022-23 entre l’AS Roma et l’Inter Milan se jouera au Stadio Olimpico de Milan.

À quelle heure débutera le match de Serie A 2022-23 entre l’AS Roma et l’Inter Milan ?

Le match de Serie A 2022-23 entre l’AS Roma et l’Inter Milan débutera samedi à 21h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match AS Roma vs Inter Milan Serie A 2022-23 ?

Le match AS Roma vs Inter Milan sera télévisé sur le réseau Sports 18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match AS Roma vs Inter Milan Serie A 2022-23 ?

Le match AS Roma vs Inter Milan sera diffusé en direct sur l’application et le site Web JioCinema en Inde.

AS Roma vs Inter Milan Onze de départ possibles :

Composition de départ prévue de l’AS Roma : Patricio, Mancini, Cristante, Ibanez, Zalewski, Matic, Bove, Spinazzola, Pellegrini, Solbakken, Abraham

Inter Milan : Onana, Darmian, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco, Martinez, Lukaku

