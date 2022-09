Comment regarder la couverture de la Serie A 2022-23 à la télévision et en ligne en Inde

Une confrontation à succès en Serie A est prévue le 18 septembre. L’Udinese accueillera l’Inter Milan pour une rencontre intrigante dimanche. L’Udinese est sous une forme impérieuse et n’a perdu qu’un seul match dans toute sa campagne de Serie A. Pour les hôtes, Beto a été très impressionnant. Le footballeur portugais était très en contact lors de la victoire de l’Udinese sur Sassuolo. Andrea Sottil espère que son équipe maintiendra ses manières de gagner et récoltera un maximum de points dans ce match crucial.

Pendant ce temps, l’équipe de Simone Inzaghi est la favorite sur le papier. Mais l’Inter Milan n’a pas connu un début de saison idéal en Serie A. Ils sont à la 6ème position du classement et aimeraient remonter quelques places. Avant le début de la saison, l’Inter semblait être clairement le favori du titre avec l’ajout de Romelu Lukaku. Mais ils n’ont pas été convaincants et voudraient relancer leur campagne au Dacia Arena Stadium. Pour les visiteurs, Arturo Vidal et Robin Gosens seront absents en raison d’une blessure.

Avant le match entre l’Udinese et l’Inter Milan, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Serie A entre l’Udinese et l’Inter Milan ?

Le match de Serie A entre l’Udinese et l’Inter Milan se jouera le 18 septembre, dimanche.

Où se jouera le match de Serie A entre l’Udinese et l’Inter Milan ?

Le match de Serie A entre l’Udinese et l’Inter Milan se jouera au stade Dacia Arena, à Udine City.

À quelle heure commencera le match de Serie A entre l’Udinese et l’Inter Milan ?

Le match de Serie A entre l’Udinese et l’Inter Milan débutera à 16h00 IST, le 18 septembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Serie A entre l’Udinese et l’Inter Milan ?

Le match de Serie A entre l’Udinese et l’Inter Milan sera diffusé sur Sports 18 Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Serie A entre l’Udinese et l’Inter Milan ?

Le match de Serie A entre l’Udinese et l’Inter Milan sera diffusé en direct sur l’application Voot et JioTV.

Composition de départ prévue de l’Udinese : Silvestri; Becao, Ebosse, Perez ; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie ; Béto, Deulofeu

Composition de départ prévue de l’Inter Milan : Handonivic ; de Vrij, Skriniar, Di Marco ; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Darmian ; Dzeko, Martinez

