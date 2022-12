Comment regarder la couverture de la Premier League 2022-23 en Inde?

Manchester City accueillera Everton pour une rencontre captivante en Premier League le 31 décembre. Les Citizens seront les grands favoris contre cette équipe d’Everton. Everton est sous le choc à la 17e position du classement de la Premier League. De plus, l’équipe de Frank Lampard a été battue 2-1 par les Wolves lors de leur dernier match le 26 décembre. Everton n’a que 14 points lors de ses 16 premiers matches de Premier League, ce qui ne leur a laissé qu’un point en dehors de la zone de relégation.

Le temps presse pour Everton et ils ont désespérément besoin d’une victoire. Everton visera à provoquer une surprise contre Man City lors de leur voyage à Manchester samedi. Cependant, ce sera plus facile à dire qu’à faire. Des joueurs comme Erling Haaland et Phil Foden font de Man City une équipe formidable. Ils sont proches de l’imbattable à domicile.

Avant le match entre Manchester City et Everton, voici tout ce que vous devez savoir :

Quand se jouera le match de Premier League entre Manchester City et Everton ?

Le match de Premier League entre Manchester City et Everton se jouera le 31 décembre, samedi.

Où se jouera le match de Premier League entre Manchester City et Everton ?

Le match de Premier League entre Manchester City et Everton se jouera au stade Etihad, à Manchester.

A quelle heure débutera le match de Premier League entre Manchester City et Everton ?

Le match de Premier League entre Manchester City et Everton débutera à 20h30 IST, le 31 décembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Premier League entre Manchester City et Everton ?

Le match de Premier League entre Manchester City et Everton sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Premier League entre Manchester City et Everton ?

Le match de Premier League entre Manchester City et Everton sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Composition de départ probable de Manchester City : Ederson; Walker, Pierres, Akanji, Cancelo ; Gundogan, Rodri, De Bruyne; B. Silva, Haaland, Foden

Composition de départ probable d’Everton : Pickford ; Patterson, Mina, Tarkowski, Mykolenko ; Iwobi, Gueye, Onana ; McNeil, Maupay, Gris

