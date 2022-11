Comment regarder la couverture de la Premier League 2022-23 à la télévision et en ligne

Tous les regards seront tournés vers Pierre-Emerick Aubameyang lorsque l’attaquant gabonais sera vu en action contre son ancienne équipe d’Arsenal dimanche. Le joueur de 33 ans avait quitté Arsenal pour le club de la Liga de Barcelone, plus tôt cette année, en février. Cependant, son déménagement en Espagne ne s’est finalement pas avéré assez fructueux. En septembre, Aubameyang est retourné à Londres et a signé pour Chelsea.

Coupe du monde T20 2022 : Couverture complète | Horaire | Résultats | Tableau des points | Galerie

Aubameyang a jusqu’à présent réussi à trouver le fond des filets trois fois en 11 matchs pour Chelsea. Les hommes de Graham Potter se retrouvent actuellement à la sixième place du classement de la Premier League. Chelsea visera à mettre fin à leur série de trois matchs sans victoire lorsqu’ils affronteront Arsenal dimanche.

Chelsea entrera dans le derby de Londres après avoir subi une humiliante défaite 4-1 face à Brighton, lors de leur dernière rencontre en Premier League.

Les hommes de Mikel Arteta, en revanche, ont été en pleine forme cette saison. Les joueurs de table Arsenal n’ont pour l’instant concédé qu’une seule défaite en Premier League. Les Gunners, avec 10 victoires et un nul, ont actuellement 31 points à leur actif.

Avant le match de Premier League anglaise de dimanche entre Chelsea et Arsenal; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match EPL 2022-23 entre Chelsea et Arsenal ?

Le match EPL 2022-23 entre Chelsea et Arsenal aura lieu le 6 novembre, dimanche.

Où se jouera le match EPL 2022-23 Chelsea vs Arsenal ?

Le match EPL entre Chelsea et Arsenal se jouera à Stamford Bridge à Londres.

À quelle heure commencera le match EPL 2022-23 Chelsea vs Arsenal?

Le match EPL entre Chelsea et Arsenal débutera à 17h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Chelsea vs Arsenal EPL?

Le match Chelsea vs Arsenal EPL sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Chelsea vs Arsenal EPL ?

Le match Chelsea vs Arsenal EPL sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Chelsea vs Arsenal Onze de départ possibles

Composition de départ prévue pour Chelsea : Edouard Mendy, Thiago Silva, Trevoh Chalobah, Kalidou Koulibaly, Marc Cucurella, Christian Pulisic, Jorginho, Ruben Loftus-Cheek, Mason Mount, Conor Gallagher, Kai Havertz

Composition de départ prévue pour Arsenal : Aaron Ramsdale, Ben White, William Saliba, Gabriel, Takehiro Tomiyasu, Granit Xhaka, Thomas Partey, Bukayo Saka, Martin Odegaard, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici