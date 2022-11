Comment regarder la couverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 à la télévision et en ligne

L’Iran a perdu son match d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 6-2 contre l’Angleterre. L’intensité de cette défaite a dû être assez dure car les hommes de Gareth Southgate se sont déchaînés dans le match

L’Iran espère pouvoir revenir de ce revers et obtenir des points cruciaux au tableau lors de son prochain match contre le Pays de Galles. L’équipe galloise a affronté les États-Unis lors du premier match de leur phase de groupes et a fait match nul 1-1.

Gareth Bale s’est inscrit sur la feuille de match à la 82e minute via un penalty et la présence de Kieffer Moore a fait partie intégrante des dernières étapes du match. Ils espèrent tirer le meilleur parti du match contre cette équipe iranienne qui est déjà sous pression en ce moment.

Les hommes de Carlos Queiroz, quant à eux, voudraient oublier leur piètre prestation face aux Anglais. Ils auront certainement besoin d’une défense plus efficace s’ils veulent avoir un impact quelconque contre Gareth Bale and Co.

Outre l’Iran et le Pays de Galles, l’Angleterre et les États-Unis font également partie du groupe B de la Coupe du monde de football.

Quand se jouera le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Pays de Galles et l’Iran ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, Pays de Galles contre l’Iran aura lieu le 25 novembre, vendredi.

Où se jouera le match Pays de Galles contre Iran de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Pays de Galles et l’Iran se jouera au stade Ahmad Bin Ali.

À quelle heure commencera le match Pays de Galles contre l’Iran de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Pays de Galles et l’Iran débutera à 15h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Pays de Galles contre Iran de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Pays de Galles contre Iran de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera télévisé sur les chaînes Sports 18 et Sports 18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match Pays de Galles contre Iran de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ?

Le match Pays de Galles contre Iran de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sera diffusé en direct sur l’application JioCinema.

Pays de Galles contre l’Iran Onze de départ possibles

Composition de départ prévue pour l’Iran : H.Hosseini; Sadegh Moharrami, Morteza Pouraliganji, Roozbeh Cheshmi, M. Hosseini, Milad Mohammadi ; Jakanbakhsh, Noorollahi, Karimi, Ali Gholizadeh, Mehdi Taremi

Composition de départ prévue pour le Pays de Galles : Hennessey; Chris Mépham, Joe Rodon, Ben Davies ; Connor Roberts, Aaron Ramsey, Ampadu, Neco Williams, Dan James, Gareth Bale ; Kieffer Moore

