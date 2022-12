Comment regarder la Coupe du monde sans FOX Sports

Aux États-Unis, vous pouvez regarder la Coupe du monde sans utiliser FOX Sports. FOX a repris les droits de diffusion américains de la Coupe du monde en 2018. Elle les détient jusqu’à la Coupe du monde 2026.

Bien que cela puisse sembler être la seule façon pour les Américains de regarder, ce n’est pas le cas. L’interconnectivité du monde, combinée à la nature multinationale des États-Unis en particulier, offre de nombreuses options aux personnes intéressées.

FOX est certainement une option fiable. Les 64 jeux sont disponibles sur FOX ou FS1. Cependant, voici d’autres façons de regarder la Coupe du monde sans FOX Sports.

Regardez la Coupe du monde sans FOX Sports

1. Prime au paon

Peacock fait bien plus que simplement diffuser quatre ou cinq matchs de Premier League chaque week-end. En réalité, tout 64 matchs de la Coupe du monde sont disponibles sur Peacock. Le service de streaming payant de NBC abrite Telemundo et Universo. Ces deux chaînes espagnoles font partie de la couverture de la Coupe du monde de Peacock, tout comme la couverture des épaules et du studio entre les matchs.

La meilleure chose à propos de l’utilisation de Peacock Premium est son prix abordable. Dans ce scénario, les utilisateurs peuvent s’abonner à Peacock pour 4,99 $ par mois. Cela donne accès à tous les matchs de la Coupe du monde. Certes, ce ne sont pas des émissions en anglais. Cependant, les jeux eux-mêmes sont les choses les plus importantes.

2. Telemundo et universo

Pour les droits en espagnol aux États-Unis, Telemundo et Universo détiennent les droits. De nombreux fournisseurs de streaming, de câble et de satellite proposent ces deux chaînes. Par conséquent, vous pouvez regarder tous les matchs en espagnol si ces chaînes font partie de vos plans TV.

De plus, Telemundo est l’une des chaînes OTA, où tout ce dont vous avez besoin est une antenne pour votre téléviseur. Encore une fois, c’est l’émission en espagnol. Pourtant, il donne accès à la majorité des jeux.

Telemundo et Universo sont tous deux disponibles via fuboTV.

3. Utiliser un VPN

Au Royaume-Uni, ITV et la BBC détiennent les droits de diffusion de la Coupe du monde. Une méthode pour regarder la Coupe du monde sans FOX Sports est de vous mettre virtuellement là-bas.

Un réseau privé virtuel, ou VPN, est quelque chose que vous pouvez obtenir pour débloquer des sites Web et des services de streaming. De là, vous pouvez regarder des émissions d’autres pays. Sinon, les droits de diffusion sont propres à certains fournisseurs. Par exemple, les fans aux États-Unis ne peuvent pas regarder les temps forts de Sky Sports Premier League car NBC détient ces droits.

En Angleterre, BBC iPlayer et ITV Hub diffusent la Coupe du monde en streaming. Vous aurez besoin d’un VPN tel qu’Express VPN pour débloquer les sites. C’est facile à utiliser. De plus, vous pouvez utiliser le VPN pour débloquer les diffuseurs de télévision du monde entier (voir au bas de cet article pour voir les diffuseurs officiels de la Coupe du monde).

4. Coupez le son de la télévision espagnole et de la radio synchronisée

Cela combine quelques-unes des façons susmentionnées de regarder la Coupe du monde sans FOX Sports. Si vous utilisez Telemundo, que ce soit via Peacock, un abonnement TV ou une antenne, vous pouvez couper le son. Ensuite, en utilisant un VPN, vous pouvez écouter une émission de radio diffusée en direct depuis le Royaume-Uni. Nous recommandons BBC Radio 5 Live, qui peut être débloqué avec un VPN.