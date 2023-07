Comment regarder la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 en direct

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 est là. Pour la première fois, 32 nations au total (au lieu de 24) s’affronteront en Australie et en Nouvelle-Zélande, bien que les États-Unis restent les favoris.

Ayant remporté les deux tournois précédents (en 2019 et 2015), il est facile de comprendre pourquoi. Certains des joueurs les plus expérimentés ont été remplacés par des talents plus jeunes, mais ils ont toujours l’air très forts.

L’Angleterre peut-elle les battre ? Les Lionnes ont remporté leur tout premier tournoi majeur à l’Euro 2022, mais ont été touchées par les blessures de certains joueurs clés. Nous ne devrions pas non plus exclure l’Espagne, l’Allemagne, la France ou même l’Australie co-hôte.

Alors que le tournoi débute cette semaine, voici comment regarder en direct des États-Unis, du Royaume-Uni ou d’ailleurs.

C’est quand la coupe du monde féminine ?

La coupe du monde féminine commence le jeudi 20 juillet 2023.

Il dure exactement un mois, la finale ayant lieu le dimanche 20 août 2023.

Calendrier de la Coupe du monde féminine

Comme vous vous en doutez, seuls les matches de la phase de groupes sont confirmés jusqu’à présent. Voici les matchs des États-Unis et de l’Angleterre auxquels vous pouvez vous attendre :

sam. 22 juillet

États-Unis contre Vietnam – KO 2h du matin Royaume-Uni, 21h (21 juillet) HE, 18h (21 juillet) PT – FOX / NBC / Peacock / BBC One / BBC iPlayer

Angleterre vs Haïti – KO 10h30 Royaume-Uni, 5h30 HE, 2h30 PT – FOX/Peacock/ITV1/ITVX

jeu. 27 juillet

États-Unis contre Pays-Bas – KO 2h du matin Royaume-Uni, 21h (26 juillet) HE, 18h (26 juillet) PT – FOX / NBC / Peacock / BBC One / BBC iPlayer

ven. 28 juillet

Angleterre vs Danemark – KO 9h30 Royaume-Uni, 6h30 HE, 3h30 PT – FOX Sports/NBC/Peacock/BBC One/BBC iPlayer

mar. 1 août

Portugal vs États-Unis – KO 8 h 00 Royaume-Uni, 3 h 00 HE, 12 h 00 PT – FOX / Peacock / ITV1 / ITVX

Chine vs Angleterre – KO 12h Royaume-Uni, 7h HE, 4h PT – FOX / Peacock / ITV1 / ITVX

Voir la gamme complète des rencontres et des résultats sur le site Web de la FIFA.

Comment regarder la Coupe du monde féminine aux États-Unis

FOX est le principal diffuseur américain de la Coupe du monde féminine et diffusera chaque match via la chaîne principale et FS1 (FOX Sports 1).

Les deux sont disponibles via la télévision par câble classique, mais aussi sur Fubo (à partir de 74,99 $ par mois), YouTube TV (64,99 $ pendant trois mois, puis 72,99 $) et Hulu+ (69,99 $ par mois).

Certains jeux seront également diffusés via NBC Universal et Peacock (à partir de 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par an), son service de streaming. De nombreux matchs seront également diffusés en espagnol sur Telemundo.

Comment regarder la Coupe du monde féminine au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, la couverture de la Coupe du monde est partagée entre la BBC et ITV. Cela s’applique à la fois aux chaînes en direct et à BBC iPlayer et ITVX, leurs services de streaming.

Ce sont des chaînes gratuites, donc ne nécessitent pas d’abonnement dédié. Cependant, vous aurez besoin d’une licence TV pour regarder n’importe quel contenu en direct ou utiliser iPlayer – cela coûte actuellement 159 £ par an.

Comment regarder la Coupe du monde féminine en dehors des États-Unis et du Royaume-Uni

Tous les diffuseurs de la Coupe du monde féminine sont géo-restreints, ce qui signifie que vous ne pouvez regarder officiellement que dans le pays où ils opèrent. Mais si vous n’êtes que temporairement à l’étranger, en vacances ou en voyage d’affaires, il est logique d’utiliser un service pour lequel vous avez déjà payé.

Pour apparaître comme si vous étiez aux États-Unis ou au Royaume-Uni et accéder au contenu local, vous aurez besoin d’un VPN. Nous utilisons NordVPN pour les besoins de ce tutoriel, mais il existe de nombreuses alternatives intéressantes dans notre meilleur tableau VPN.

Une fois inscrit, voici ce que vous devez faire.

1. Téléchargez l’application VPN appropriée Anyron Copeman / Fonderie Rendez-vous sur la page de téléchargement du VPN que vous souhaitez installer et cliquez sur « Télécharger l’application ». Les goûts de NordVPN sont disponibles sur une gamme d’appareils. 2. Connectez-vous au serveur américain ou britannique Anyron Copeman / Fonderie Ouvrez l’application et connectez-vous à votre compte si nécessaire. Ensuite, sélectionnez n’importe quel serveur américain ou britannique et connectez-vous à celui-ci. Selon le service que vous utilisez, cela peut sembler très différent de ce qui précède. Mais cela devrait être relativement facile à trouver. 3. Commencez à regarder comme d’habitude Anyron Copeman / Fonderie Rendez-vous sur le site Web ou l’application que vous utilisez habituellement pour commencer à regarder. Vous devriez maintenant pouvoir diffuser du contenu normalement et sans aucune restriction.

Articles Liés