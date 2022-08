Comment regarder la Coupe du monde en streaming

La Coupe du monde 2022 sera parmi les premières à être entièrement disponible en streaming.

Avec l’essor du streaming dans le monde du football, il n’est pas surprenant que ce soit un point commun pour les fans de nos jours. En fait, la majorité des fans de football s’appuient sur des plateformes telles que Peacock, ESPN+ ou Paramount+ pour obtenir leur dose complète de football.

Aux États-Unis, la couverture de la Coupe du monde n’est pas différente. Décomposons cela.

Regardez la Coupe du monde en streaming

Pour le public anglophone aux États-Unis, les 64 matchs sont diffusés sur FOX ou FOX Sports 1, la principale chaîne sportive de FOX. Vous pouvez regarder ces chaînes sur la grande majorité des forfaits de base par câble, satellite et diffusion en continu. De plus, FOX est disponible gratuitement avec une antenne HD.

Cependant, il se peut que vous ne soyez pas toujours devant votre téléviseur ou que vous n’ayez pas accès à votre décodeur. FOX diffusera simultanément tous les jeux diffusés sur FS1 et FOX sur l’application FOX Sports. Pour y accéder, vous devez saisir les informations de votre fournisseur de télévision. Cependant, une fois cela fait, vous pouvez regarder sur votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette. Les critiques de l’application FOX Sports ne sont pas excellentes. Cependant, vous pouvez utiliser la connexion de votre fournisseur de télévision sur votre téléviseur intelligent doté de l’application FOX Sports.

L’offre de Peacock est idéale pour les coupe-câbles

Pour la couverture en espagnol de la Coupe du monde 2022, Peacock est la maison du streaming. D’une part, Peacock a la diffusion en continu des 64 matchs de la Coupe du monde. Oui, les jeux sont toujours diffusés sur Telemundo et Univision. Cependant, si les fans ont déjà un abonnement Peacock pour la Premier League, c’est un simple clic.

De plus, Peacock disposera d’une chaîne 24h/24 et 7j/7 pour le public hispanophone dédiée uniquement à la couverture de la Coupe du monde. Telemundo et Univision auront, sans surprise, un contenu différent pendant que le Qatar s’endort. Cependant, cette chaîne, exclusive à Peacock, fournit des mises à jour, des faits saillants et des nouvelles concernant la Coupe du monde pour le public américain de langue espagnole.

Regardez tous les matchs de la Coupe du monde 2022 Comprend : les 64 matchs de la Coupe du monde en espagnol Parcourir les offres

Bien sûr, les services de streaming dédiés proposent également FOX, FS1, Telemundo et Universo. Des plates-formes telles que fuboTV, YouTube TV et Vidgo ont tendance à avoir les deux chaînes pour une couverture en anglais et en espagnol. Heureusement, il n’y a pas de jeux qui exiger un certain service de streaming. Alors que certaines ligues telles que la Premier League proposent un mélange de jeux en direct et de jeux en streaming, vous pouvez regarder la Coupe du monde via le streaming et la télévision traditionnelle.

Ne manquez aucun match grâce à notre programme télévisé de la Coupe du monde.