Comment regarder la Coupe du monde en direct : en ligne, à la télévision et à l’étranger

Après un processus de qualification exténuant qui a duré plus de trois ans, la Coupe du monde de football masculin est presque là. 32 équipes se sont rendues au Qatar pour la toute première édition hivernale du tournoi, bien que les hôtes soient controversés pour diverses raisons.

La France, tenante du titre, fait partie des favoris, mais doit faire face à une concurrence féroce de la part du Brésil, de l’Argentine, de l’Allemagne et de l’Espagne.

Il ne faut pas non plus exclure l’Angleterre, qui s’est qualifiée pour les demi-finales de Russie 2018. Les États-Unis et le Pays de Galles sont dans le même groupe mais certainement considérés comme des outsiders, tandis que l’Iran devrait terminer dernier.

Voici tout ce que vous devez savoir pour regarder la Coupe du monde en direct, où que vous soyez dans le monde.

Quels matchs de la Coupe du monde passent à la télévision ?

Chaque match de la Coupe du monde est diffusé en direct aux États-Unis et au Royaume-Uni. Voici tous les matchs du premier tour:

dim. 20 nov.

Qatar vs Equateur – 8h PT / 11h HE / 16h GMT

lun. 21 nov.

Angleterre vs Iran – 5h PT / 8h HE / 13h GMT

Sénégal vs Pays-Bas – 8h PT / 11h HE / 16h GMT

États-Unis contre Pays de Galles – 11h PT / 14h HE / 19h GMT

mar. 22 nov.

Argentine vs Arabie saoudite – 2h PT / 5h HE / 10h GMT

Danemark vs Tunisie – 5h PT / 8h HE / 13h GMT

Mexique vs Pologne – 8h PT / 11h HE / 16h GMT

France vs Australie – 11h PT / 14h HE / 19h GMT

mer. 23 nov.

Maroc vs Croatie – 2h PT / 5h HE / 10h GMT

Allemagne vs Japon – 5h PT / 8h HE / 13h GMT

Espagne vs Costa Rica – 8h PT / 11h HE / 16h GMT

Belgique vs Canada – 11h PT / 14h HE / 19h GMT

jeu. 24 nov.

Suisse vs Cameroun – 2h PT / 5h HE / 10h GMT

Uruguay vs Corée du Sud – 5h PT / 8h HE / 13h GMT

Portugal vs Ghana – 8h PT / 11h HE / 16h GMT

Brésil vs Serbie – 11h PT / 14h HE / 19h GMT

A quand le prochain match américain ?

Les États-Unis débuteront leur tournoi contre le Pays de Galles le 21 novembre. Le match débutera à 11h PT, 14h HE ou 19h GMT.

A quand le prochain match contre l’Angleterre ?

L’Angleterre affronte l’Iran plus tôt le même jour – le 21 novembre. Le coup d’envoi est à 5h PT, 8h PT ou 13h GMT.

Comment regarder la Coupe du monde aux États-Unis

Fox Sports détient les droits exclusifs de la Coupe du monde aux États-Unis, avec des matchs diffusés à la fois sur la chaîne principale Fox et sur Fox Sports 1.

Il vaut la peine de vérifier si ces chaînes sont déjà incluses dans votre abonnement au câble. Sinon, vous pouvez vous inscrire via l’un des éléments suivants :

DirecTV – à partir de 69,99 $

Plat – à partir de 69,99 $ par mois

FuboTV – à partir de 69,99 $ par mois

Hulu – à partir de 16,98 $ par mois (avec publicités) ou 23,98 $ par mois (sans publicité)

Sling – à partir de 20 $ par mois pour le premier mois, puis 40 $ par mois par la suite

Vidgo – à partir de 59,95 $ par mois

Certains de ces services offrent un essai gratuit, il vaut donc la peine de vérifier avant de vous abonner. Mais même ainsi, payer pour un mois seulement couvrira l’ensemble du tournoi.

Toutes les chaînes sont disponibles sur tous vos appareils, y compris iOS, Android, Windows, macOS, Roku, Android TV, Chromecast, Apple TV, Amazon Fire TV et plus encore.

Comment regarder la Coupe du monde au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, la couverture de la Coupe du monde est partagée entre la BBC et ITV, les deux diffusant la finale.

Ce sont des chaînes gratuites, donc ne facturez pas de frais d’abonnement, bien que vous ayez besoin d’une licence TV pour regarder en direct. Cela coûte 159 £ par an, mais il n’y a aucun moyen de payer mensuellement.

La BBC et ITV rendent la couverture en direct largement disponible. Mis à part sur le téléviseur, ils sont également disponibles en ligne et sur la plupart des appareils mobiles.

Pouvez-vous regarder la Coupe du monde en 4K ?

Fox Sports, la BBC et ITV sont tous capables de diffuser en 4K HDR, à la fois via la télévision traditionnelle et le streaming. Cependant, il reste à confirmer si quelqu’un le rendra disponible pour les matchs de la Coupe du monde.

Même ainsi, vous aurez besoin d’un téléviseur (ou d’un ordinateur, ou même d’un téléphone) capable de produire à cette résolution pour en bénéficier.

Comment regarder la Coupe du monde en dehors des États-Unis ou du Royaume-Uni

Si vous êtes basé en dehors des États-Unis ou du Royaume-Uni, il vaut la peine de vérifier quel diffuseur détient les droits sur la Coupe du monde dans votre pays. Par exemple, c’est SBS en Australie, TF1 et beIN Sports en France et Viacom18 dans le sous-continent indien.

Cependant, si vous ne faites que visiter un autre pays, il est logique d’accéder à votre abonnement basé au Royaume-Uni.

Jusqu’à la fin de 2020, il était assez facile pour les téléspectateurs britanniques de regarder la télévision en dehors du Royaume-Uni lorsqu’ils se rendaient dans un autre État membre de l’EEE. Les fournisseurs devaient autoriser les clients à afficher le contenu conformément à la loi, mais le Brexit signifie que ce n’est plus le cas.

Vous devrez maintenant utiliser un VPN (réseau privé virtuel) pour définir votre emplacement au Royaume-Uni afin de déverrouiller le contenu. Il en va de même pour les téléspectateurs américains qui souhaitent regarder la Premier League au-delà de ce qui est diffusé sur les réseaux américains.

Notre choix est NordVPNqui est également en tête de notre classement général des meilleurs VPN en raison de sa facilité d’utilisation, de ses fonctionnalités de sécurité et de son excellent rapport qualité-prix.

