Les fans de télévision à haute résolution auront la possibilité de regarder la Coupe du monde en 4K. Cela s’applique uniquement aux téléspectateurs dont le matériel et le téléviseur sont compatibles avec les émissions 4K. Cependant, si cela s’applique, les fans peuvent regarder l’intégralité du tournoi dans la qualité améliorée.

4K offre une résolution d’affichage de 3840 x 2160 pixels ou 8,3 mégapixels au total. Essentiellement, cela permet d’obtenir une image TV plus claire et plus nette pour les téléspectateurs.

Ici aux États-Unis, FOX Sports détient actuellement les droits de diffusion en anglais de la Coupe du monde 2022. Cela signifie que les 64 matchs de la compétition seront diffusés soit sur les stations FOX locales, soit sur FS1, la principale chaîne sportive de l’entreprise. Chaque match du tournoi sera disponible en 4K.

Les téléspectateurs peuvent accéder à FS1 via des sociétés de câble et de satellite traditionnelles ou via des plateformes de streaming. Des services tels que YouTube TV, Hulu + Live TV et Sling (Blue) proposent tous actuellement FS1 dans leur gamme de streaming ; Cependant, fuboTV pourrait être la meilleure option pour de nombreux fans de football. FuboTV propose également des chaînes qui diffusent la Premier League, la Ligue 1, la Super Lig, l’Euro, la Gold Cup, etc. Les plans pour le service de streaming commencent à 69,99 $ par mois.

En plus des matchs en direct sur FOX et FS1, la plate-forme de contenu over-the-top de la société, Tubi, diffusera également les matchs de la Coupe du monde. Tubi diffusera les 29 jeux qui devraient également être diffusés sur FS1. En plus de ces matchs en direct, le service de streaming proposera également des rediffusions à la demande des 64 matchs de la Coupe du monde. Les jeux sur Tubi seront également disponibles en 4K.

Pour les téléspectateurs qui ont des téléviseurs 8K ici aux États-Unis, ce format ne sera malheureusement pas une option pour ces matchs de la Coupe du monde. Au lieu de cela, la qualité du flux sera diffusée en qualité 4K.

La Coupe du monde doit débuter le 20 novembre, alors que les hôtes du Qatar affronteront l’Équateur. L’USMNT commence son tournoi par un match difficile contre le Pays de Galles le lendemain. Avec le Pays de Galles, l’USMNT affrontera également l’Angleterre et l’Iran en phase de groupes du tournoi.

