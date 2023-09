Comment regarder la Coupe du monde de rugby 2023 en direct de n’importe où

Voir à Paon Paon Regardez la Coupe du monde de rugby 2023 aux États-Unis à partir de 2 $ par mois Voir sur ITV ITV Présente gratuitement les matchs de la Coupe du monde de rugby 2023 au Royaume-Uni Voir à 9Now Canal 9 Offre une couverture gratuite en direct de la Coupe du monde de rugby en Australie Voir chez Stan Sport Stan Sport Propose une couverture en direct de chaque match de la Coupe du Monde de Rugby à partir de 10 AU$ par mois Voir sur TSN TSN Plus Regardez la Coupe du monde de rugby 2023 au Canada pour 20 $ CA par mois Voir à Sky Open Ciel ouvert Présente gratuitement certains matchs de la Coupe du monde de rugby 2023 en Nouvelle-Zélande Voir au ciel Ciel Sport Diffusion en direct de tous les matchs de la Coupe du monde de rugby 2023 en Nouvelle-Zélande Afficher plus (4 articles)



Vingt des meilleures équipes de la planète sont prêtes à s’affronter pour la Coupe Webb Ellis alors que la France accueille l’édition 2023 de la Coupe du monde de rugby.

La Nouvelle-Zélande entre dans le tournoi en tant que favorite alors qu’elle cherche à remporter la couronne de championne du monde pour la quatrième fois. Les All Blacks auront beaucoup de compétition cette fois-ci, l’hôte étant très apprécié aux côtés de l’Irlande, championne du Grand Chelem des Six Nations.

L’argent intelligent pourrait cependant être attribué à l’Afrique du Sud, championne en titre, qui semblait dans une forme inquiétante en infligeant une défaite record de 35-7 à la Nouvelle-Zélande à Twickenham le mois dernier.

Ci-dessous, nous décrirons les meilleurs services de streaming TV en direct à utiliser pour regarder tous les matchs de la Coupe du Monde de Rugby 2023, où que vous soyez dans le monde.

La Coupe du Monde de Rugby 2023 : Quand et où ?

La Coupe du monde de rugby 2023 se déroule en France sur sept semaines, commençant par le match d’ouverture entre les hôtes et la Nouvelle-Zélande le 8 septembre et se terminant par la finale au Stade de France à Paris le 28 octobre.

Comment regarder la Coupe du Monde de Rugby 2023 en ligne depuis n’importe où en utilisant un VPN

Si vous ne parvenez pas à regarder le tournoi localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder ce match – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter votre vitesse le jour du match en chiffrant votre trafic. C’est également une excellente idée si vous voyagez et vous retrouvez connecté à un réseau Wi-Fi et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement votre emplacement sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable pour accéder au jeu. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, à condition que vous disposiez d’un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il considère comme contournant les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

Diffusez en direct la Coupe du monde de rugby 2023 aux États-Unis

Certains matchs de la Coupe du monde de rugby 2023 sont diffusés aux États-Unis sur CNBC et NBC. Cependant, la meilleure option pour regarder le tournoi est via le service de streaming. Paon, qui retransmet chaque match en direct. Vous aurez besoin d’un compte Peacock Premium ou Premium Plus pour regarder des matchs en direct.

Le service de streaming de NBC, Peacock, propose un accès à tous les matchs de la Coupe du monde de rugby 2023. Vous devrez être inscrit avec un compte Peacock Premium ou Premium Plus pour diffuser des jeux en direct, ce qui coûte 6 $ par mois ou 60 $ par an.

Regardez gratuitement la Coupe du monde de rugby 2023 au Royaume-Uni

Les fans de rugby au Royaume-Uni sont parmi les plus chanceux au monde, puisque tous les matchs de la Coupe du monde de rugby en France seront retransmis en direct sur les chaînes gratuites ITV1 et ITV4. Cela signifie que les téléspectateurs britanniques pourront diffuser chaque match gratuitement sur ITVX.

ITV Le service de streaming en ligne d’ITV est gratuit pour les téléspectateurs au Royaume-Uni, avec des applications dédiées disponibles pour les appareils Apple et Android ainsi que pour la plupart des téléviseurs intelligents.

Diffusez gratuitement la Coupe du monde de rugby 2023 en Australie

Les matchs impliquant les Wallabies, ainsi que la finale, devraient être diffusés gratuitement sur la chaîne terrestre Channel 9. Cela signifie également que les téléspectateurs pourront regarder les retransmissions en direct de ces matchs sur la chaîne terrestre. Service de streaming 9Maintenant. Pour une couverture plus complète du tournoi, plateforme de streaming payant Stan Sport diffusera tous les matchs de la Coupe du monde de rugby 2023, sans publicité.

Le service de streaming de Channel 9, 9Now, est gratuit pour les téléspectateurs australiens, avec des applications dédiées pour les appareils Android et Apple, ainsi qu’Amazon Fire, ainsi qu’une large gamme de téléviseurs intelligents.

Stan Sport vous coûtera 10 AU$ par mois (en plus d’un abonnement Stan de 10 AU$), mais le service de streaming propose actuellement un essai gratuit de sept jours. Un abonnement vous donnera également accès aux matchs de football de l’UEFA, ainsi qu’au tennis du Grand Chelem et à la Formule E.

Diffusez la Coupe du monde de rugby 2023 au Canada

Une couverture complète en direct de la Coupe du monde de rugby 2023 sera disponible au Canada via TSN. Les coupeurs de cordon peuvent regarder via le service de streaming du réseau TSN Plus.

TSN Plus est un nouveau service de streaming direct offrant une couverture exclusive du golf PGA Tour Live, des matchs de la NFL, de la F1, du Nascar et des quatre tournois de tennis du Grand Chelem. Idéal pour les coupe-câbles, le service est au prix de 20 $ CA par mois ou 200 $ CA par an.

Diffusez gratuitement la Coupe du monde de rugby 2023 en Nouvelle-Zélande

La chaîne de télévision payante Sky Sport détient les droits de diffusion pour diffuser en direct tous les matchs de la Coupe du monde de rugby 2023 en Nouvelle-Zélande. Cependant, six matchs sont diffusés gratuitement sur la chaîne Freeview Sky Open (anciennement Prime).

Vous pouvez regarder gratuitement certains matchs de la Coupe du monde de rugby, dont cinq matchs des phases finales du tournoi, en Nouvelle-Zélande sur la chaîne terrestre Sky Open. Cela signifie également que vous pourrez diffuser des jeux en direct via le site Web de la chaîne : il vous suffit de fournir votre nom, votre code postal et votre adresse e-mail.

La chaîne de télévision payante Sky Sport diffusera tous les matchs de la Coupe du monde de rugby 2023 en Nouvelle-Zélande. Cela signifie également que vous pouvez également regarder tous les matchs en ligne en utilisant le service de streaming Sky Go du réseau.

Diffusez la Coupe du monde de rugby 2023 en Afrique du Sud

En Afrique du Sud, chaque match du tournoi est diffusé sur SuperSport.

Si vous ne pouvez pas regarder sur votre téléviseur, vous pouvez également regarder via le service de streaming du réseau pour PC et Mac, ainsi que via l’application mobile de SuperSport.

La chaîne de télévision payante SuperSport propose une couverture exclusive en direct de toute l’action du rugby en France.

