Comment regarder la Coupe du monde de cricket 2023 en direct de n’importe où

Voir sur ESPN ESPNPlus Regardez la Coupe du monde de cricket aux États-Unis à partir de 10 $ par mois Voir à Maintenant Maintenant Regardez la Coupe du monde de cricket 2023 au Royaume-Uni à partir de 12 £ Voir sur 9now.com Canal 9 Offre une couverture gratuite en direct de la Coupe du monde de cricket en Australie Voir chez Kayo Sports Kayo Sports Regardez chaque match de la Coupe du monde de cricket 2023 en Australie pour 35 AU$ Voir chez Hotstar Disney Plus Hotstar Montrer chaque match de la Coupe du monde de cricket en Inde Voir au ciel Ciel Sport Diffusion en direct de tous les matchs de la Coupe du monde de cricket 2023 en Nouvelle-Zélande Afficher plus (2 articles)



S’étendant sur six semaines et 48 matchs, le festival du cricket à balle blanche est à nos portes alors que l’Inde accueille la 13e édition de la Coupe du monde de cricket ICC.

L’Angleterre entre dans le tournoi en tant que championne en titre après leur triomphe palpitant contre la Nouvelle-Zélande de retour en 2019.

L’Australie, l’Afrique du Sud et le Pakistan sont tous soutenus par des experts pour soulever le trophée le 19 novembre, mais ce sont les hôtes – actuellement classés n°1 au monde – qui ont été désignés favoris pour remporter le tournoi pour la première fois depuis. 2011.

Ci-dessous, nous décrirons les meilleurs services de streaming TV en direct à utiliser pour regarder tous les matchs de la Coupe du monde de cricket 2023, où que vous soyez dans le monde.

Narayan Maharjan/NurPhoto via Getty Images

La Coupe du monde de cricket 2023 : quand et où ?

La Coupe du monde de cricket 2023 se déroule en Inde sur six semaines, commençant par le match d’ouverture entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande le 5 octobre et se terminant par la finale au stade Narendra Modi d’Ahmedabad le 19 novembre.

Comment regarder la Coupe du monde de cricket 2023 en ligne depuis n’importe où à l’aide d’un VPN

Si vous ne parvenez pas à regarder le tournoi localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder ce match – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter votre vitesse le jour du match en chiffrant votre trafic. C’est également une excellente idée si vous voyagez et vous retrouvez connecté à un réseau Wi-Fi et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement votre emplacement sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable pour accéder au jeu. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, à condition que vous disposiez d’un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il considère comme contournant les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

Vous recherchez d’autres options ? Assurez-vous de consulter quelques-uns des autres excellents Offres VPN qui se déroule en ce moment.

Sarah Tew/CNET

Diffusez en direct la Coupe du monde de cricket 2023 aux États-Unis

Les matchs de la Coupe du monde 2023 pourront être regardés en direct sur les deux ESPNPlus et service de streaming dédié au cricket Saule TV.

saule Regardez la Coupe du monde de cricket pour 7 $ par mois

Le service de streaming dédié au cricket Willow TV est disponible auprès d’un large éventail de fournisseurs de câble, notamment Spectrum, Dish et Xfinity. Le service est également disponible via le fournisseur OTT Sling TV sur une gamme d’appareils. Il existe des options pour payer uniquement pour Willow (le prix commence à 7 $ par mois) ou pour l’ajouter à votre forfait Sling existant.

Regardez la Coupe du monde de cricket 2023 au Royaume-Uni

Tous les matchs de la Coupe du monde de cricket seront diffusés en direct au Royaume-Uni via Sky et sa chaîne dédiée Sky Sports Cricket. Si vous avez déjà Sky Sports dans votre forfait TV, vous pouvez diffuser le premier test via son application Sky Go, mais les coupeurs de cordon voudront créer un compte Now et un abonnement Now Sports pour diffuser le match.

La filiale de Sky Now (anciennement Now TV) propose un accès en streaming aux chaînes Sky Sports avec un abonnement Now Sports. Vous pouvez bénéficier d’une journée d’accès pour 12 £ ou souscrire dès maintenant à un forfait mensuel à partir de 25 £ par mois.

Diffusez gratuitement la Coupe du monde de cricket 2023 en Australie

Les matchs impliquant les Baggy Greens, ainsi que les demi-finales et la finale, devraient être diffusés gratuitement sur la station terrestre Channel 9. Cela signifie également que les téléspectateurs pourront regarder les retransmissions en direct de ces matchs sur la chaîne terrestre. Service de streaming 9Maintenant. Pour une couverture plus complète du tournoi, le réseau de télévision payante Foxtel et sa plateforme de streaming Kayo diffuseront tous les matchs de la Coupe du monde de cricket 2023.

Le service de streaming de Channel 9, 9Now, est gratuit pour les téléspectateurs australiens, avec des applications dédiées pour les appareils Android et Apple, ainsi qu’Amazon Fire, ainsi qu’une large gamme de téléviseurs intelligents.

Un abonnement Kayo Sports commence à 25 AU$ par mois et vous permet de diffuser sur un seul écran, tandis que son niveau Premium coûte 35 AU$ par mois pour un visionnage simultané sur jusqu’à trois appareils. Le service vous donne accès à un large éventail de sports, notamment la F1, la LNR, la NFL, la LNH et la MLB, et il n’y a aucun contrat de blocage. Mieux encore, si vous êtes un nouveau client, vous pouvez profiter d’un essai gratuit d’une semaine avec Kayo Sports.

Diffusez gratuitement la Coupe du monde de cricket 2023 en Inde

La couverture gratuite en direct de la Coupe du monde de cricket 2023 dans le pays hôte sera disponible sur les appareils mobiles via le Application Hotstar.

Ceux qui souhaitent suivre toute l’action sur un appareil doté d’un écran plus grand devront s’inscrire au service de télévision payante. Sports vedettes ou un Disney+ Hotstar.

Disney Hotstar Les prix de Disney Plus Hotstar commencent actuellement à Rs 499, avec le plan de contenu tout accès du service à Rs 1 499.

Diffusez gratuitement la Coupe du monde de cricket 2023 en Nouvelle-Zélande

La chaîne de télévision payante Sky Sport détient les droits de diffusion pour diffuser en direct tous les matchs de la Coupe du monde de cricket 2023 en Nouvelle-Zélande.

La chaîne de télévision payante Sky Sport diffusera tous les matchs de la Coupe du monde de cricket 2023 en Nouvelle-Zélande. Cela signifie également que vous pouvez également regarder tous les matchs en ligne en utilisant le service de streaming Sky Go du réseau.

Conseils rapides pour diffuser la Coupe du monde de cricket 2023 à l’aide d’un VPN