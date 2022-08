Pour la première fois, les Américains se demanderont comment regarder la Coupe du monde à la télévision américaine en novembre. Traditionnellement, la Coupe du monde a lieu pendant les mois d’été. Cependant, la sélection du Qatar par la FIFA pour la Coupe du monde 2022 a forcé le tournoi dans les mois les plus frais de novembre et décembre.

Aux États-Unis, cela n’a aucun impact sur l’endroit où vous pouvez regarder la Coupe du monde à la télévision. Avec un public diversifié aux États-Unis, à la fois en termes de langue et de méthode de visionnage du football, il existe plusieurs façons de regarder la compétition.

Que vous préfériez le streaming, le câble ou le satellite, le principal moyen de regarder est via FOX ou Telemundo. Cependant, au-delà de cela, il existe des moyens supplémentaires de regarder ici aux États-Unis

Comment regarder la Coupe du monde à la télévision américaine

La principale chose à savoir est que FOX a les droits sur la Coupe du monde. Les 64 matchs de la Coupe du monde sont diffusés soit sur la chaîne en direct FOX, soit sur FOX Sports 1, la principale chaîne sportive de FOX. Ces deux chaînes sont disponibles sur la grande majorité des plateformes de câble, de satellite et de streaming.

Regardez tous les matchs de la Coupe du monde à la télévision Comprend : FOX, FS1, Telemundo et Universo Essai gratuit de 7 jours

Une option recommandée à considérer est fuboTV. En plus de diffuser des chaînes qui diffusent la Premier League, les Euros, la Gold Cup et plus encore, FOX et FS1 font partie de la gamme de chaînes de fuboTV. À un prix de 69,99 $ par mois pour le plan de base, fuboTV est une option assez abordable par rapport aux concurrents. Cependant, YouTube TV, Sling Blue, Vidgo et d’autres options proposent les deux chaînes.

Si vous envisagez de vous inscrire à un service de streaming, le canal important est FOX. Non seulement la majorité des matchs de la Coupe du monde sont diffusés sur FOX, mais il est parfois moins courant que les services aient FOX que FS1 en raison des marchés locaux. FOX Sports 1, pour sa part, est assez courant parmi les services de streaming.

Diffusion

L’application FOX Sports permet également aux fans de regarder la Coupe du monde où qu’ils soient. Cependant, ce n’est pas gratuit ou un service sélectif que vous pouvez obtenir moyennant un petit abonnement. Au lieu de cela, l’application FOX Sports demande aux utilisateurs de se connecter avec les informations d’identification de leur fournisseur de télévision pour regarder.

Cela étant dit, une fois que cela est disponible, vous n’avez pas besoin d’être devant votre téléviseur ou votre décodeur pour regarder. Tout téléviseur intelligent ou appareil intelligent avec une application FOX Sports disponible peut diffuser chaque match.

Couverture en espagnol

Vous pourriez également être curieux de savoir comment regarder la Coupe du monde à la télévision américaine en espagnol. Pour la couverture TV, tous les jeux sont disponibles soit sur Telemundo soit sur Universo. La majorité de ces jeux sont disponibles sur Telemundo. Ces deux chaînes sont communes aux fournisseurs de streaming, de câble et de satellite, tout comme les chaînes de langue anglaise.

Si vous ne voulez pas payer une facture d’abonnement élevée, alors pas de soucis à ce sujet. Peacock, la plateforme de streaming payant de NBC et Telemundo, aura une couverture en espagnol des 64 matchs de la Coupe du monde. De plus, Peacock disposera de sa propre chaîne dédiée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, spécifique à la couverture de la Coupe du monde. Encore une fois, il ne s’agit que d’une couverture en espagnol, car le diffuseur de la Coupe du monde en anglais aux États-Unis est FOX.