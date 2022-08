Comment regarder la Coupe du monde 2022 sans câble

Il n’est pas surprenant que vous puissiez regarder la Coupe du monde 2022 sans câble. Le streaming joue un rôle si important dans le plaisir du football aux États-Unis qu’il est désormais la norme pour les fournisseurs.

Certains attribuent leurs propres services, tandis que d’autres options, plus larges, sont également disponibles. Il n’en reste pas moins que vous n’avez pas besoin du câble fastidieux et coûteux des années avant de regarder le plus grand événement sportif au monde. Au lieu de cela, tout ce dont vous avez besoin est soit un abonnement à un service de streaming, soit simplement une antenne pour votre téléviseur.

De plus, il est utile d’avoir les options disponibles en anglais et en espagnol. Comme vous le verrez, les options de streaming peuvent être plus abordables pour le public espagnol. Cela étant dit, il existe un moyen abordable de regarder la Coupe du monde sans câble dans les deux langues.

Regarder la Coupe du monde 2022 sans câble

Le streaming est la clé de la Coupe du monde. Les matchs commençant à 5 heures du matin sur la côte est, le besoin de jeux à la demande est à son plus haut niveau pour un tournoi de football. Heureusement, les services de streaming fournissent des rediffusions à la demande des jeux juste après leur lancement.

De plus, de nombreux services qui ouvrent la porte à ces rediffusions ont une couverture en direct des jeux.

À partir de la télévision, il existe un moyen d’accéder à la télévision en direct sans abonnement au câble. Une simple antenne attachée à votre téléviseur fera l’affaire, car elle transportera à la fois FOX et Telemundo. Le seul inconvénient majeur est que ce téléviseur OTA sans câble n’inclut pas FS1, qui proposera un certain nombre de jeux pour le public anglais lors de la Coupe du monde.

Cependant, si vous recherchez davantage le streaming, il existe de nombreuses façons de regarder.

Les services de remplacement du câble et du satellite sont monnaie courante. Des fournisseurs tels que fuboTV, Vidgo, Sling TV et YouTube TV proposent toutes les chaînes nécessaires pour regarder la Coupe du monde. Après tout, ce ne sont que deux chaînes pour une couverture en anglais et en espagnol. FOX et FS1 ont une couverture pour le public anglais. Pendant ce temps, Telemundo et Universo ont une couverture pour ceux qui recherchent l’espagnol.

Diffusion en anglais

Si vous vous abonnez à l’un de ces services tels que fuboTV ou YouTube TV, vous pouvez également utiliser l’application FOX Sports. Lorsque vous entrez vos informations d’abonnement pour vous authentifier, vous pouvez regarder les 64 matchs de la Coupe du monde sur l’application. De plus, il y a ces jeux à la demande toujours précieux qui deviennent disponibles quelques minutes seulement après le coup de sifflet final via Tubi. Encore une fois, avec les premiers coups d’envoi, cela sera utile.

Streaming espagnol

Tout passe par Peacock si vous voulez regarder la Coupe du monde 2022 sans câble en espagnol. Le service de streaming payant de NBC coûte 4,99 $ par mois.

Regarder Coupe du monde 2022 Inclut : Coupe du Monde de la FIFA, Gold Cup + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Peacock diffusera en espagnol les 64 matchs de la Coupe du monde. De plus, il existe des diffusions à la demande de matchs qui se sont déroulés plus tôt dans le tournoi. Enfin, il existe une chaîne 24h/24 et 7j/7 pour le public espagnol qui diffusera les temps forts, les enregistrements et les actualités de toute la Coupe du monde. Ceci est uniquement en espagnol, sans alternative en anglais pour le moment. Cependant, Peacock reste une option abordable pour regarder les matchs, en particulier pour les coupe-câbles.