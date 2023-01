Comment regarder la conférence de presse CES 2023 d’AMD en direct

Après deux années affectées par la pandémie, une présence complète en personne est attendue au CES 2023.

Mais cela ne signifie pas que vous devez être à Las Vegas pour voir ce que certaines des plus grandes entreprises technologiques ont en réserve pour cette année. Bon nombre des plus grands fabricants diffusent en direct leurs keynotes dans le monde entier, vous permettant de regarder dans le confort de votre foyer.

AMD est l’une de ces entreprises, le fabricant de puces américain utilisant régulièrement le CES pour certaines de ses annonces les plus importantes. Voici tout ce que vous devez savoir sur son prochain événement.

Quand est la conférence de presse AMD CES 2023 ?

L’événement CES 2023 d’AMD aura lieu aujourd’hui, 4 janvier 2023.

La procédure débute à 18h30 à Las Vegas (PT) ou à 21h30 HE. Cependant, il est en fait 2h30 GMT ou 3h30 CET le 5 janvier.

Cela devrait durer environ une heure, mais ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas vous connecter en direct. Le flux sera disponible pour être visionné plus tard.

Comment regarder la diffusion en direct de la conférence de presse AMD CES 2023

Si vous voulez regarder en direct, c’est très facile à faire. L’endroit le plus facile à regarder est sur la chaîne YouTube officielle d’AMD – nous avons intégré le flux ci-dessous, alors cliquez simplement sur lecture pour commencer à regarder.

Si vous préférez, l’événement est également disponible pour regarder en direct via la page CES 2023 sur le site Web d’AMD. Ici, vous pouvez l’ajouter à votre calendrier pour ne pas l’oublier.

À quoi s’attendre d’AMD au CES 2023

AMD a indiqué que le discours d’ouverture couvrira l’IA, les jeux, le divertissement, la santé, l’automobile et l’aérospatiale, mais ce sont les trois premiers qui sont les plus pertinents ici.

Il est largement attendu que nous verrons l’expansion de la série Ryzen 7000, avec plus de processeurs de bureau (y compris une puce V-Cache 3D potentielle basée sur Zen 4) et l’introduction de processeurs mobiles pour ordinateurs portables. Une feuille de route officielle de l’annonce initiale en août 2022 faisait allusion à des puces pour les ordinateurs portables de jeu minces et légers et « extrêmes ».

Tous devraient comporter un processus de 5 nm, une architecture Zen 4, une prise en charge de la RAM DDR5 et PCIe Gen 5. La plupart de ces spécifications seront également présentes sur des processeurs moins puissants conçus pour une productivité générale et une utilisation quotidienne, bien que les processeurs à petit budget puissent tomber à Zen 3.

De nouveaux ajouts aux GPU de la série RX 7000 sont également attendus, avec des alternatives plus abordables à la gamme existante (qui commence à 899 $). Cependant, nous n’attendons pas de successeurs pour toutes les cartes graphiques de la gamme RX 6000.

Nous pouvons voir des graphiques RDNA 3 qui sont également conçus pour les appareils mobiles, ce qui devrait améliorer les performances de jeu sans avoir besoin de s’appuyer sur les GPU Nvidia. Les solutions graphiques intégrées peuvent également bénéficier d’une mise à niveau.

Bien sûr, la seule façon de savoir avec certitude est de se connecter à l’événement AMD. Mais si vous recherchez des informations sur le CPU et le GPU, Tech Advisor aura tous les détails clés.